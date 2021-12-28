MÜSİAD ile TÜSİAD başkanlarından İstanbul'da 'ekonomi' zirvesi

MÜSİAD Başkanı Mahmut Asmalı ve TÜSİAD Başkanı Simone Kaslowski, İstanbul'da bir araya geldi. Görüşmeyi, MÜSİAD sosyal medya hesabından paylaştığı fotoğraflarla duyurdu.
"TÜRKİYE'DEKİ EKONOMİK GELİŞMELER ELE ALINDI"
MÜSİAD'dan yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:
"Genel Başkanımız @MahmutAsmali ve YK üyelerimiz, @TUSIAD Başkanı @SimoneKaslowski ve beraberindeki heyet ile Genel Merkez binamızda görüşme gerçekleştirdi. Görüşmede Türkiye’deki ekonomik gelişmeler ve iş dünyamıza dair fikirler ele alındı. Nazik ziyaretleri için teşekkür ederiz."