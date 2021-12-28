MÜSİAD ile TÜSİAD başkanlarından İstanbul'da 'ekonomi' zirvesi

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İsrail Başbakanı Bennett’ten nükleer anlaşma mesajı: İyi bir sonuç çıkacağına dair çekincelerim var

İsrail Başbakanı Naftali Bennett, İran ile diğer ülkeler arasında iyi bir nükleer anlaşmaya karşı olmadığını ifade etti. Mevcut müzakerelerden böyle bir sonucun çıkacağına dair çekinceleri olduğunu ifade eden Bennet, "Günün sonunda elbette iyi bir anlaşma olabilir" dedi.