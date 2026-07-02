NATO’ya 6,2 milyar dolarlık savunma ihracatı

Türk savunma ve havacılık sanayiinin NATO ülkelerine ihracatı son bir yılda 6,2 milyar doları aşarak toplam sektör ihracatının yüzde 57,3'ünü oluşturdu.
Türkiye'nin 7-8 Temmuz'da Ankara'da ev sahipliği yapacağı NATO Zirvesi öncesinde, savunma ve havacılık sanayiinin İttifak üyesi ülkelere ihracatındaki yükseliş dikkat çekti. Son 1 yılda, sektörün toplam ihracatı geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 47 artarak 7,4 milyar dolardan 10,9 milyar dolara çıktı. Bu süreçte 178 ülkeye ihracat gerçekleştirilirken, NATO ülkelerine yapılan satışlar 6,2 milyar dolara ulaştı. Böylece müttefik ülkelere yapılan ihracat, toplam dış satımının yüzde 57,28'ini oluşturdu ve en fazla ihracat yapılan ilk üç pazar yine NATO üyeleri oldu.
SAVUNMA DİPLOMASİSİ ETKİLİ OLDU
İhracattaki ivmede, Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı koordinasyonunda yürütülen uluslararası temaslar ve savunma sanayisi diplomasisi belirleyici rol oynadı. Dost ve müttefik ülkelerle geliştirilen iş birlikleri, Türk savunma şirketlerinin küresel pazarlardaki etkinliğini artırırken yeni ihracat sözleşmeleri ile ortak üretim projelerinin de önünü açtı. Türkiye böylece yalnızca savunma ürünü tedarik eden değil, teknoloji geliştiren ve uzun vadeli stratejik ortaklıklar kuran bir üretici kimliğini daha da güçlendirdi.
KATMA DEĞERDE 40 KAT FARK VAR
Savunma ve havacılık sanayii, yüksek katma değerli üretim gücünü ihracat rakamlarına da yansıttı. Sektörde kilogram başına ihracat değeri 65,16 dolar olarak gerçekleşirken, Türkiye'nin genel ihracat ortalaması 1,62 dolar seviyesinde kaldı. Savunma sanayii, yaklaşık 40 kat daha yüksek ihracat değeri oluşturdu.