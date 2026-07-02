NATO’ya 6,2 milyar dolarlık savunma ihracatı

Türkiye'nin 7-8 Temmuz'da Ankara'da ev sahipliği yapacağı NATO Zirvesi öncesinde, savunma ve havacılık sanayiinin İttifak üyesi ülkelere ihracatındaki yükseliş dikkat çekti. Son 1 yılda, sektörün toplam ihracatı geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 47 artarak 7,4 milyar dolardan 10,9 milyar dolara çıktı. Bu süreçte 178 ülkeye ihracat gerçekleştirilirken, NATO ülkelerine yapılan satışlar 6,2 milyar dolara ulaştı. Böylece müttefik ülkelere yapılan ihracat, toplam dış satımının yüzde 57,28'ini oluşturdu ve en fazla ihracat yapılan ilk üç pazar yine NATO üyeleri oldu.