Ekonomi Nef yurtdışına odaklandı
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Nef yurtdışına odaklandı ​

Nef yurtdışına odaklandı

2020 yılında 1 milyar 52 milyon lira ciro elde eden ve 5 projede 2 bin 50 konut teslimi gerçekleştiren Nef, son 3 yılda toplamda 7 binden fazla konut teslimi gerçekleştirmiş oldu. Şirket, Avdoo & Partners ortaklığında gerçekleştirdiği New York projesi Saint Marks Place için de 21 Ocak’ta satışa çıkıyor.

Mine Açar Yeni Şafak
Erden Timur
Erden Timur

2020 yılında 1 milyar 52 milyon lira ciro elde eden ve 5 projede 2 bin 50 konut teslimi gerçekleştiren Nef, son 3 yılda toplamda 7 binden fazla konut teslimi gerçekleştirmiş oldu. Şirket, Avdoo & Partners ortaklığında gerçekleştirdiği New York projesi Saint Marks Place için de 21 Ocak’ta satışa çıkıyor.

  • Proje, 2021’in son çeyreğinde teslim edilecek. Projede fiyatlar 595 bin dolardan başlıyor ve yüzde 10 peşinat ile kalan ödemeyi teslimde yapma fırsatı bulunuyor. Nef Yönetim Kurulu Başkanı Erden Timur, projenin 9 metro hattının kesişiminde yer aldığını ve projeden Manhattan Central Park’a ulaşmanın ise metroyla 10 dakika olduğunu söyledi.

Kira ödeyecek

Projede en düşük daire için 59 bin 500 dolar peşinat isteniyor. Erden Timur, kalan kısım konut tesliminde istenirse kredi kullanarak ödemenin mümkün olduğuna dikkat çekti. Timur, “Kredi kullanmak isteyenler bedelin yüzde 60’ına kadar 30 yıl vadede kredi kullanabiliyor. Teslimde 178 bin 500 dolar ödeyip geri kalan kısmı 30 yıl vadede bin 800 dolar ödeyerek ev sahibi olma imkanı veriyor" dedi.

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