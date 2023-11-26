Nitelikli konuta talep çok

Küresel etkiden kaynaklanan maliyet artışları nedeniyle gayrimenkulün en güvenli yatırım aracı olmaya devam edeceğini belirten Yılmaz, “Önümüzdeki dönemde de konut talebi güçlü olmayı sürdürecek. Bazı dönemlerde konut alıcısı dönemsel olarak bu talebi erteliyor. Fakat her erteleme sonrasında konut talebinde ciddi bir sıçrama oluyor. Türkiye’nin; nitelikli ve oturuma yönelik projelere ihtiyacı var. Bu nedenle konut fiyatlarının bırakın düşmesini beklemek, bu seviyelerde kalması bile mümkün değil. Çünkü nitelikli konuta olan talep devam ediyor” ifadelerini kullandı. Yılmaz, küresel piyasa koşullarına bağlı olarak yaşanan faiz artırımı sürecini hatırlattı.





KAÇIRILMAYACAK KAMPANYA

DAP Gayrimenkul Geliştirme vizyonu ve Emlak Konut güvencesi ile hayata geçirdikleri Yeni Levent projesi hakkında da bilgi veren Yılmaz, şunları kaydetti: “DAP Gayrimenkul Geliştirme olarak, kaçırılmayacak tarihi bir kampanyaya imza atıyoruz. Konut sahibi olmak isteyenler için faizi 60 ay vadede yüzde 1.99’a çekiyoruz. Şu anda piyasada yüzde 4’lere varan kredi faiz oranları var. Bu kampanyayla birlikte; faizlerin geldiği seviye neticesinde gayrimenkul yatırımını erteleyenler için önemli bir açılıma imza atıyoruz. Ayrıca kampanya dahilinde firma garantili olarak 36 ay vade imkanı da sunuyoruz.”





Alternatifi bol ulaşım imkanı sağlıyor

Yeni Levent projesi, toplam 103 bin 500 metrekare arsa alanında, 53 bin 500 metrekarelik konut ve içinde okul da bulunan 50 bin metrekarelik koru alanıyla dikkat çekiyor. Karayoluyla İstanbul’u birleştiren 2 köprüye yakınlığı ve hemen önünde yer alan metro durağı sayesinde, alternatifi bol bir ulaşım imkanı da sunuyor. Bölgenin en büyük yatay projesi olacak Yeni Levent; Büyükdere Caddesi ile Levent, Etiler, Şişli ve Boğaz hattının merkezinde konumlanıyor.



