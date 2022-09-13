Ekonomi Otomobil piyasasında 6+6 hareketliliği 3-5 bin TLsine bakmadan satmaya başladılar
OTOMOTİV

Otomobil piyasasında 6+6 hareketliliği: 3-5 bin TL’sine bakmadan satmaya başladılar

15 Eylül tarihinde sona erecek olan ikinci el otomobil piyasasında 6-6 düzenlemesinin araç fiyatlarına etkisi devam ediyor. Antalya Emlakçılar Oto Galericiler ve İş Takipçiler Odası Başkanı İsmail Çağlar, “Arkadaşlar şunu bilmiyor; 6 bin olunca satabilir misin? Satamıyorsun, 6 bin kilometreyi doldursan da 6 ay beklemek zorundasın. Altı ay doldurdun bu kez 6 bin kilometre olmasını bekleyeceksin. Şirketler bir an önce satılsın, elimizden çıkaralım diye 3-5 bin TL’sine bakmadan satmaya başladılar” dedi.

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Haber Merkezi İHA
Otomobil piyasasında 6+6 hareketliliği: 3-5 bin TL’sine bakmadan satmaya başladılar
Düzenleme hayata geçmeden önce aracını satmak isteyen vatandaşlar az da olsa indirim yoluna gitti.

İkinci el otomobil piyasasında 6 6 düzenlemesinin etkisi devam ediyor. 15 Eylül’de başlayacak olan düzenleme öncesi ikinci el araç piyasasında hareketlilik yaşandı. Düzenleme hayata geçmeden önce aracını satmak isteyen vatandaşlar az da olsa indirim yoluna gitti.

Antalya Galericiler Odası Başkanı İsmail Çağlar, düzenleme öncesi yaşanan hareketlilik ile ilgili açıklamalarda bulundu.


İHA

"Bu sitelere bir denetleme getirilmesi lazım"


Araba fiyatlarının yüksek olmasının başlıca nedenleri arasında ilan siteleri bulunduğunu belirten Çağlar, “İlan sitelerine hiç alakası olmayan al-sat bile yapmayan kendine bu işi hobi olarak gören şahıslar araç koyuyor. Mesela bir kişi aracını 100 liraya koydu, sonra başka bir araç koyan o aracın boyası olduğunu görüp aynı değerde aracı 110 TL’ye bırakıyor. Bir başkası gelip kendi aracının 120 TL ettiğini söyleyerek o da 120 TL yazıyor. Fiyatlar otomatik olarak artıyor. Bu sitelere bir denetleme getirilmesi lazım. Ya ruhsat sahibi olması lazım, yetki belgesi galerici olduğunu ispat edenlerin buralara ilan vermesi lazım. Hiç alakası olmayan kişiler ilan koyup fiyatları yükseltiyorlar” dedi.

İHA

“Paraları yığdılar, dışarıdan araba topluyorlar”

Araç alım satım konusunda büyük şirketlerin de denetlenmesi gerektiğini belirten Çağlar, “Benim vatandaşım bayiye gidiyor araba yok deniliyor. Sıfır aracın 5 ay sonra geleceği söyleniyor. Bunun yerine vatandaş 5 ay beklememek için 1 milyona alacağı araba yerine 1 milyon 100 bin TL’ye başka bir araç alıyor. 1986 yılından beri esnafım. 2001 ile 2012 yılları arasında bayilerden araç çekerdim. Günlük 20-30 tane araç aldığım günler olurdu. Biz araca bakar değeri neyse verir alırdık. Şimdi ne oldu her bayi 3-5 tane danışman aldı. Paraları yığdılar, dışarıdan araba topluyorlar. Bizim milletimizin gözünde galericilere güven azlığı var. Bayilere bizden daha çok güvenirler. Bayiler arabayı dışardan toplarken 100-101 liraya alırlar sonra 105-110 olarak satarlar. Çünkü adamların satma sıkıntısı yok dışarda gözde kurumsal güvenirlikleri var. Öyle aksedildikleri için bunlar fiyatları otomatik olarak yükseltilerek alıyorlar. Bunun önüne geçilmesi lazım, ben çip krizinin çok fazla olduğunu düşünmüyorum. Çip krizi var da neden ÖTV insin diye uğraşıyorlar olmayan arabanın neden ÖTV’si insin diye uğraşıyorlar” açıklamasını yaptı.

“Ruhsat sahibi kimse onun üzerine para çıkarın”

Araç alırken dikkat edilmesi gerekenleri de belirten Çağlar, “Yoldan geçenden araba almayın, yıllar önce bende dolandırıldım. Maliye ve oda kaydı var mı diye mutlaka sorulması lazım. Ama maliye ve oda kaydı yok, yoldan geçenden aldın o zaman dolandırılırsın. Belki düşük fiyata alırsın ama sonra muhatap alacağın kimse yok. Mutlaka hesaba parasını çıkarın bir de benim değil de bir başkasının üzerine para çıkart diyorlar. Ruhsat sahibi kimse onun üzerine para çıkarın bunlara dikkat edilmesi lazım” dedi.


İHA

“3-5 bin TL’sine bakmadan satmaya başladılar”


İkinci el otomobil piyasasında 6 6 düzenlemesinin etkisi değerlendiren Çağlar, “Devletimiz kendi açısından bununla ilgili önlem aldı. 6 ay ve 6 bin kilometre sınırı geldi. Arkadaşlar şunu bilmiyor; 6 bin olunca satabilir misin? Satamıyorsun, 6 bin kilometre doldursan da 6 ay beklemek zorundasın. 6 ay doldurdun bu kez 6 bin kilometre olmasını bekleyeceksin. İnşallah iyi olacak. Şirketler bir an önce satılsın, elimizden çıkaralım diye 3-5 bin TL’sine bakmadan satmaya başladılar. Piyasa hafif de olsa hareketlendi. Fiyatlar çok fazla düşmez, normal şekilde devam eder” ifadelerine yer verdi.

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İkinci el otomobilde en ucuzu o: İşte en çok satılan araçlar ve fiyatları...
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Bununla beraber araba alacaklara ilgilendiren önemli veriler geldi.
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2017 – FIAT Egea 1.3 MultiJet Easy Dizel Manuel Sedan 95

Fiyatı: 320 bin TL
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2018 – RENAULT Megane 1.5 DCI Touch Dizel Otomatik Sedan 110

Fiyatı: 550 bin TL
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2016 – VOLKSWAGEN Passat 1.6 TDI BMT Comfortline Dizel Otomatik Sedan 120

Fiyatı: 745 bin TL
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2016 – RENAULT Symbol 1.5 DCI Joy Dizel Manuel Sedan 90

Fiyatı: 265 bin TL
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2021 – FIAT Egea 1.4 Fire Easy Benzin Manuel Sedan 95

Fiyatı: 365 bin TL
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2018 – RENAULT Clio 1.5 DCI Joy Dizel Manuel Hatchback 75

Fiyatı: 340 bin TL
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2016 – VOLKSWAGEN Golf 1.6 TDI BMT Comfortline Dizel Otomatik Hatchback 110

Fiyatı: 530 bin TL
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2016 – VOLKSWAGEN Polo 1.4 TDI BMT Comfortline Dizel Otomatik Hatchback 90

Fiyatı: 425 bin TL
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2015 – FORD Focus 1.6 TDCI Trend X Dizel Manuel Sedan 95

Fiyatı: 385 bin TL
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2016 – VOLKSWAGEN Passat 1.6 TDI BMT Highline Dizel Otomatik Sedan 120

Fiyatı: 875 bin TL
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021 – HONDA Civic 1.6 i-VTEC Eco Elegance GazBenzin Otomatik Sedan 125

Fiyatı: 715 bin TL
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2017 – RENAULT Megane 1.5 DCI Icon Dizel Otomatik Sedan 110

Fiyatı: 560 bin TL
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2016 – DACIA Sandero 1.5 DCI Stepway Dizel Manuel Hatchback 90

Fiyatı: 315 bin TL
İkinci el otomobilde en ucuzu o: İşte en çok satılan araçlar ve fiyatları...
Vatandaşlar hem sıfır hem de ikinci el araba fiyatları ile ilgili son dakika haberlerini araştırırken yeni bir gelişme yaşandı. Sıfır otomobiller için getirilen 6+6 şartı sonrası ikinci el araç piyasasının durumu da merak edilmeye başlandı. 'Otomobil fiyatları düşecek mi?' sorusu gündemden düşmezken, araba alacakları ilgilendiren yeni veriler geldi. İkinci el otomobil satışları yüzde 45 azalırken, fiyatlarda ise yüzde 5 ila 10 arasında gerileme kaydedildi. Ağustos ayında Türkiye'de ikinci el pazarında en çok satılan araçlar derlendi. İşte en çok satılan ikinci el otomobil modelleri ve fiyatları...


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