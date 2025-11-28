Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Ekonomi
Pakistan’da hidrokarbon arama zamanı

Pakistan’da hidrokarbon arama zamanı

Merve Safa Akıntürk
04:0028/11/2025, Cuma
G: 28/11/2025, Cuma
Yeni Şafak
Sonraki haber
Arşiv.
Arşiv.

Türkiye’nin yurt dışında petrol ve doğal gaz arama faaliyetlerinde yeni bir dönem başlıyor.

Pakistan’da hem kara hem de deniz sahalarını kapsayan ortak arama ve sondaj çalışmalarına ilişkin anlaşma salı günü imzalanacak. Böylece iki ülke, enerji alanında stratejik bir iş birliğine resmi olarak adım atmış olacak. Anlaşma kapsamında Pakistan’da iki kara bloğunda ve bir deniz sahasında ortak sondaj faaliyetleri yürütülecek.

GELİR PAYLAŞIMI MODELİ UYGULANACAK

Ankara ve İslamabad’ın son yıllarda hızla ilerleyen stratejik ilişkileri enerji sektörüne taşınırken, Pakistan, Türkiye’den özellikle hidrokarbon keşfi ve geliştirilmesine yönelik yatırım talep ediyordu. Pakistan’da belirlenen blokların işletilmesi konusunda uzlaşma sağlanması halinde, projeye Türk ve uluslararası finansman sağlanması da mümkün olacak. Bu kapsamda, Türkiye’nin Somali açıklarında uyguladığı petrol gelir paylaşımı modeli Pakistan için de örnek olacak.

KAZAN-KAZAN İLİŞKİSİ

Pakistan’da yapılacak sondajlardan olumlu sonuç alınması halinde bunun hem Pakistan’ın enerji arz güvenliğini güçlendireceğini hem de Türkiye ekonomisine önemli katkı sağlayacağı belirtiliyor. Üst düzey yetkililer, “Farklı coğrafyalardaki aramalarımızdan gelecek iyi neticeler, ekonomimize yeni bir ivme kazandıracak” mesajını verdi. Anlaşma, Türkiye’nin bölgesel enerji diplomasisinde yeni bir sayfa açması açısından kritik önemde görülüyor.



#Pakistan
#Petrol
#Doğal gaz
#ekonomi
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
İlâhî tanıklık ve insanın sorumluluğu