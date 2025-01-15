Pasifik Holding halka arza hazır

Pasifik Holding Yönetim Kurulu Başkanı Fatih Erdoğan, halka arzın, büyüme stratejilerini hızlandırmak için önemli bir adım olduğunu ifade etti. Erdoğan, "2024 yılı yaptığımız çalışmaların meyvelerini topladığımız bir yıl oldu ve Pasifik Holding’in öz kaynakları 30 Eylül 2024 itibarıyla 23,4 milyar TL'ye ulaşarak sağlam bir finansal temel oluşturdu. 2025 yılı da holdingin halka arz yılı olacak ve bu süreç, stratejik yatırımlarımızı artırmamıza olanak tanıyacak" dedi.

Pasifik çatısı altında 55 şirket bulunduğunu ve 2 bin 500'den fazla istihdam sağladıklarının bilgisini paylaşan Erdoğan, şöyle devam etti: "Şimdi yeni bir sürece giriyoruz. 40 yıllık geçmişe sahip ilk halka açık şirketimiz Orçay, Next Level markalı projeleriyle bulunduğu bölgeye ilkleri getiren Pasifik GYO, Türkiye’nin tek uluslararası demiryolu lojistiği şirketi Pasifik Eurasia, yerli ve milli teknoloji ile Türkiye’nin ilk ve tek insansız helikopterini üreten Pasifik Teknoloji olmak üzere 4 şirketimiz Borsa İstanbul’da işlem görüyor. Halka açılma vizyonunu geleceğe bırakacağımız en büyük miras olarak gördüğümüz için 2025 yılında Pasifik Holding’i de halka açmaya hazırlanıyoruz. Halka arzla ilgili SPK’ya izahnamemizi sunduk. Şu anda onay sürecindeyiz."