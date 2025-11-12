Pasifik Holding yeni yatırımlar için borsaya giriyor

Borsanın son dönemdeki istikrarlı başarısı ve büyümesi şirketlerin halka arz süreçleri için adeta motivasyon oluyor. Pasifik Holding, Sermaye Piyasası Kurulu’ndan (SPK) onay alarak halka arz sürecini başlattı. Gayrimenkul, lojistik, teknoloji, savunma sanayii, enerji ve madencilik gibi farklı alanlarda faaliyet gösteren şirketin 2 milyar TL’si sermaye artırımı, 2 milyar TL’si ortak satışı olmak üzere toplam 4 milyar TL nominal değerli payı, bugün başlayan halka arz kapsamında 1,50 TL sabit fiyatla yatırımcılardan talep toplayacak. Halka arz, 14 Kasım'a kadar sürecek.

TOPLAM BÜYÜKLÜĞÜ 6 MİLYAR TL

Halka arzı, Halk Yatırım ve İntegral Yatırım yönetecek. Toplam halka arz büyüklüğü 6 milyar TL olacak ve Borsa İstanbul kodu 'PAHOL' olarak belirlendi. Halka açıklık oranı ise yüzde 20 olacak. Gelirin yüzde 80’i teknoloji, lojistik, gayrimenkul ve enerji alanlarında, yüzde 10’u işletme sermayesinde, kalan yüzde 10’u da finansal borç ödemesinde kullanılacak.

Pasifik Holding Yönetim Kurulu Başkanı Fatih Erdoğan, halka arzla birlikte şirketin yeni bir büyüme sürecine girdiğini söyledi. Gelirlerin stratejik yatırımlarda değerlendirileceğini belirten Erdoğan, "Pasifik olarak bugüne kadar Orçay, Pasifik GYO, Pasifik Eurasia ve Pasifik Teknoloji şirketlerimizin halka arzlarını başarıyla tamamladık" diye konuştu.

GELECEĞE MİRAS

"Halka açılma vizyonunu geleceğe bırakacağımız en büyük miras olarak gördüğümüz için Pasifik Holding’i de halka açmaya karar verdik" diyen Erdoğan, "Holdingimizi yatırımcılarımızla buluşturuyoruz. Güçlü sermaye yapımız ve sektör karmamızla liderlik hedefimize yürüyeceğiz" ifadelerini kullandı. Erdoğan, Pasifik Holding’in 30 Haziran 2025 itibarıyla özkaynaklarının 30,2 milyar TL’ye ulaştığını, net dönem kârının ise 1,4 milyar TL olduğunu açıkladı.







