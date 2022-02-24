Ekonomi Pegasus Ukrayna uçuşlarını iptal etti
İŞ DÜNYASI

Pegasus Ukrayna uçuşlarını iptal etti

Putin'in askeri operasyonu başlatmasıyla Ukrayna hava sahası sivil uçuşlara kapatıldı. Bu hamle ülkeye yönelik uçuşları da etkiledi. Türk Hava Yolları'nın uçuşlarını iptal etmesinin ardından bir açıklama da Pegasus Hava Yolları'ndan geldi. Şirketten yapılan duyuruda Ukrayna'ya yapılan uçuşların iptal edildiğini belirtildi.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Pegasus Ukrayna uçuşlarını iptal etti
Foto/arşiv

Pegasus Hava Yolları, Ukrayna hava sahası kapatılması nedeniyle bugünkü uçuşlarını iptal etti.

Pegasus'tan yapılan açıklamada, "Ukrayna hava sahası kapatılması nedeniyle 24.02.2022 tarihli Ukrayna seferlerimiz iptal edilmiştir." denildi.

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