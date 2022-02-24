Pegasus Ukrayna uçuşlarını iptal etti

Pegasus Hava Yolları, Ukrayna hava sahası kapatılması nedeniyle bugünkü uçuşlarını iptal etti.
Pegasus'tan yapılan açıklamada, "Ukrayna hava sahası kapatılması nedeniyle 24.02.2022 tarihli Ukrayna seferlerimiz iptal edilmiştir." denildi.
Pegasus Hava Yolları, Ukrayna hava sahası kapatılması nedeniyle bugünkü uçuşlarını iptal etti.
Pegasus'tan yapılan açıklamada, "Ukrayna hava sahası kapatılması nedeniyle 24.02.2022 tarihli Ukrayna seferlerimiz iptal edilmiştir." denildi.
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