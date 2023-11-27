Petrol fiyatları düştü: Akaryakıta indirim bekleniyor

En düşük emekli maaşı ne kadar olacak? SSK ve BAĞ-KUR emekli aylıkları ne olacak? Emeklilere ne kadar zam yapılacak? Emekli maaş zammı için nefesler tutuldu: Milyonlarca emeklinin gözü 2024 Ocak zammına çevrildi. Peki Ocak zammıyla birlikte Memur SGK, BAĞ-KUR'lu ne kadar maaş alacak? Tablo netleşiyor oran ortaya çıktı! İşte 2024 emekli zammı son dakika tüm ayrıntılar...