|
Ekonomi

Petrolde OPEC belirsizliği: Yeni haftaya düşüşle başladı

Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) ve OPEC dışı bazı üretici ülkelerden oluşan OPEC+ grubunun 30 Kasım'a ertelenen toplantısı öncesi, grubun üretim kesintilerinde uzlaşma olup olmayacağına ilişkin belirsizlikler sürüyor. Brent petrolün varil fiyatı cuma günü kapanışa göre yüzde 0,80 azalışla 79,84 dolardan haftaya başladı.

10:31 - 27/11/2023 Pazartesi
AA
Foto/arşiv

Foto/arşiv

Brent petrolün varili, uluslararası piyasalarda 79,84 dolardan işlem görüyor.


Cuma günü 82,20 dolara kadar yükselen Brent petrolün varil fiyatı, günü 80,48 dolar seviyesinde tamamladı. Brent petrolün varil fiyatı, bugün saat 09.52 itibarıyla kapanışa göre yüzde 0,80 azalışla 79,84 dolar oldu. Aynı dakikalarda Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili 74,88 dolardan alıcı buldu.

Küresel petrol arzına ilişkin belirsizlikler fiyatlar üzerinde etkili olmaya devam ediyor.


Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) ve OPEC dışı bazı üretici ülkelerden oluşan OPEC+ grubunun 30 Kasım'a ertelenen toplantısı öncesi, grubun üretim kesintilerinde uzlaşma olup olmayacağına ilişkin belirsizlikler sürüyor.


Uzmanlar, grubun anlaşmazlığa düştüğünü, özellikle Afrikalı üretici ülkelerin arz miktarına ilişkin fikir ayrılıklarının oluştuğunu ifade ediyor.

Öte yandan, dünya genelinde bu hafta açıklanacak bir dizi makroekonomik veri öncesi, piyasalardaki talep belirsizlikleri de fiyatlar üzerinde etkili oluyor.

Brent petrolde teknik olarak 80 ile 80,24 dolar aralığının direnç, 79,76 ile 79,52 dolar aralığının ise destek bölgesi olarak izlenebileceği belirtiliyor.




#Brent petrol
#Petrol
#Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü
#OPEC
2 saat önce
default-profile-img
/_nuxt/img/july-15.bf865fc.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.5a7a722.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.135434e.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.d318ff5.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.1585955.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.3a1a641.png
/_nuxt/img/election-icon.cba29a0.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.fc68276.png
/_nuxt/img/sport-icon.e8a70ea.svg
Spor
Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
Kurumsal
İletişim
/_nuxt/img/gzt-logo.7078309.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.007bc5f.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.89e3ad5.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.ef93ae4.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.765c9b6.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.a0d72a2.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.8350b12.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.df72031.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri DirectFN Finansal Veri ve Teknoloji Hizmetleri Ltd. Şti. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2023 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.
ATA AÖF sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? Atatürk Üniversitesi ara sınav cevap anahtarı 2023