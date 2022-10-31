Piyasalarda artan oynaklıkla varantların işlem hacmi yaklaşık iki katına çıktı

"Yatırımcısına dayanak varlığı, belirli bir tarihte, belirli bir fiyattan satın alma veya satma hakkı veren menkul kıymetleştirilmiş opsiyonlar" olarak tanımlanan varantlara ilgi gün geçtikçe artıyor.

Borsa İstanbul'da 12 yıl önce işlem görmeye başlayan varantların işlem hacmi, yılın başından eylül ayına kadar yüzde 187 artış gösterdi.

Türkiye Sermaye Piyasaları Birliği (TSPB) verilerine göre, yılbaşında 18 binlerde olan yatırımcı sayısı, temmuzda 12 binlere gerilemesine karşın eylülde 20 binin üzerine çıkarak bu yılın en yükseğine ulaştı. Böylelikle yatırımcı sayısı, yılın başına göre yüzde 11, temmuz ayına göre de yüzde 67 artış kaydetti.

En aktif dayanak varlıklar arasında BIST 30 endeksi, Brent petrol ve DAX endeksi yer alıyor

Ak Yatırım Türev Ürünler Bölüm Başkanı Onur Akkaynak, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Borsa İstanbul'un açıklamış olduğu verilere göre, ocak ve eylül ayları karşılaştırıldığında işlem hacminin yüzde 187 artış gösterdiğini söyledi.

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Varant piyasalarında, işlem hacmi ve yatırımcı sayısındaki yükselişin ana nedenini piyasalardaki oynaklığın artmasına bağladıklarını aktaran Akkaynak, bu oynaklığın varantlardaki dalgalanmayı da beraberinde getirdiğini ve yatırımcıların ilgisinin artmasına neden olduğunu kaydetti.

Akkaynak, son dönemde yüksek oynaklıklarından dolayı banka pay senetlerine dayalı varantların yatırımcılardan yoğun şekilde ilgi gördüğünü ifade ederek, yıllardır değişmeyen en aktif dayanak varlıklar arasında BIST 30 Endeksi, Brent petrol ve DAX endeksinin yer aldığını bildirdi.

Varantların, uluslararası piyasalarda işlem gören yapılandırılmış araçlar içerisinde popüler bir ürün olmakla beraber onlarca üründen sadece bir tanesi olduğunu vurgulayan Akkaynak, şunları kaydetti:

"Ak Yatırım olarak, varant harici diğer yapılandırılmış araçları piyasaya getirmek için yoğun çaba harcıyoruz. Bu nedenle gelecek günlerde varant ve varant benzeri yapılandırılmış araçlardaki ürün çeşitliliğinin ciddi anlamda artmasını bekliyorum. Böylece yatırımcılar, çok farklı risk/getiri profillerine sahip ürünlere ve çok çeşitli dayanak varlıklara doğrudan Borsa İstanbul'dan yatırım yapabiliyor olacak."

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"Özellikle petrol ve gümüşe dayalı varantlarda hacim artışı gerçekleşti"

İş Yatırım Hazine ve Portföy Yönetimi Müdürü Aras Erkara da varantların doğası gereği dayanak varlıklarda artan oynaklıktan beslendiğini ve son dönemde yatırımcı sayısında yaşanan artışın bu sebepten kaynaklandığını vurguladı.

Eylül ayında yatırımcı sayısında yaşanan yükselişe karşın ağustosa kıyasla adet bazında piyasada gerçekleşen işlemlerde büyük bir artış gözlemlenmediğini aktaran Erkara, son dönemde özellikle petrol ve gümüş fiyatlarında artan oynaklıkla beraber bu varantlarda hacim artışı gözlemlediklerini bildirdi.

Erkara, varant piyasasının Türkiye'de finansal türev ürünlerin anlaşılması ve tabana yayılması için önemli bir rol oynadığını düşündüklerini ifade ederek, şunları kaydetti:

"12 yıldır kademeli olarak varant piyasasının geliştiğini izliyoruz. Yeni varant ihraççıları da piyasanın gelişmesinde önemli bir rol oynuyor. Varant piyasasının bu kadar hacimli ve gelişmiş bir piyasa olmasının sebebi ihraççılar kadar Sermaye Piyasası Kurulu, Borsa İstanbul ve Takasbank gibi regülatör kuruluşların bu piyasaların gelişmesi için verdiği desteklerdir. Bundan sonraki süreçte de Türkiye finansal türev piyasalara paralel olarak varant piyasasının büyümeye devam etmesini bekliyoruz."

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