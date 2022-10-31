Ekonomi Polonyadan nükleer adımı Üç santral birden inşa edecekler
DÜNYA EKONOMİSİ

Polonya'dan nükleer adımı: Üç santral birden inşa edecekler

Polonya Başbakanı Mateusz Morawiecki, ülkesinin nükleer enerji programı kapsamında toplam 6 reaktöre sahip 3 nükleer santral inşa edeceğini söyledi.

Abone Ol Google News
Haber Merkezi AA
Polonyadan nükleer adımı: Üç santral birden inşa edecekler
Polonya Başbakanı Mateusz Morawiecki

Polonya Haber Ajansına (PAP) göre, Morawiecki enerji güvenliği için nükleerin önemli olduğunu ifade etti.

Morawiecki, nükleer santrallerin ülkenin piyasa ve borsadan bağımsız olmasını sağlayacağını belirterek, "Toplam 6 reaktöre sahip 3 nükleer santral inşa edeceğiz." dedi.

Nükleer enerjiye yapılan yatırımın Polonya'nın yenilenebilir enerji kaynakları geliştirmeyeceği anlamına gelmediğini aktaran Morawiecki, "Ancak bugün kömürle sağlanan istikrarlı enerjiye ihtiyacımız var." ifadesini kullandı.

Polonya'nın ilk nükleer santralinin, ABD merkezli nükleer enerji şirketi Westinghouse Electric Company tarafından inşa edileceği 28 Ekim'de duyurulmuştu.

İnşasına 2026'da başlanacak nükleer santralde ilk reaktörün 2033'te faaliyete geçmesi bekleniyor.

Hazine ve Maliye Bakanı Nebati açıklamalarda bulunuyor
EKONOMİ
Hazine ve Maliye Bakanı Nebati açıklamalarda bulunuyor

Sermaye Piyasası Kurulu'na iki kritik atama
EKONOMİ
Sermaye Piyasası Kurulu'na iki kritik atama
İmzalı bordrodikkate alınacak

İmzalı bordro
dikkate alınacak

​Yargıtay'dan emsal niteliğinde fazla mesai kararı.
Hindistanda faciaCan kaybı artıyor

Hindistan'da facia
Can kaybı artıyor

Yetkililer köprünün çökme nedenini tek bir şeye bağladı.
8. Türk TıpDünyası Kurultayı

8. Türk Tıp
Dünyası Kurultayı

​Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşuyor.

​Bakan Nebati'den döviz kurları mesajı.

​Türkiye'nin ilk pastanesi Lebon kepenk indirdi.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.