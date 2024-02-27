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Ekonomi

Ramazan pidesi 15 lira

İstanbul, Ankara ve Antalya’da bu yıl 250 gram Ramazan pidesi 15 liradan satılacak. Türkiye'nin hiçbir yerinde pidenin kilogram fiyatının 60 liranın üzerinde olmayacağı açıklandı.

04:00 - 27/02/2024 Salı
Güncelleme: 02:24 - 27/02/2024 Salı
Yeni Şafak
Arşiv.
Arşiv.

İstanbul, Ankara ve Antalya'da Ramazan pidesi bu yıl 15 liradan satılacak. Türkiye Fırıncılar Federasyonu Başkanı Halil İbrahim Balcı, Ramazan pidesinin kilogram fiyatının 60 lira olacağını belirtti. Federasyonun Genel Merkezi'nde, Türkiye genelinde iller bazında uygulanması düşünülen Ramazan pidesi ve ekmek fiyatlarına ilişkin değerlendirmelerde bulunan Balcı, “İzmir'de 300 gram pide 18 lira olacak. Bunun yanında esnafımız, 330 gram pideyi 20 lira veya 500 gram pideyi 30 lira olarak vatandaşın talebine göre üretebilir” dedi.

KİLOGRAM FİYATI 60 LİRAYI GEÇEMEYECEK

Her il ve ilçede odaların kendi maliyet hesabını yaparak ilgili esnaf odaları birliğinden fiyat alacağını söyleyen Balcı, “Dolayısıyla, coğrafi yapıya ve vatandaşımızın arzusuna göre değişik gram ve fiyatlarda pide üretilecek” diye konuştu. Pidenin kilogram fiyatının 60 liranın üzerinde olmayacağını söyleyen Balcı, ekmek fiyatlarıyla ilgili bir artışın da gündemlerinde bulunmadığını belirtti.



#Ramazan
#Ramazan Pidesi
#Ekonomi
#Aktüel
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