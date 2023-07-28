Rekor kıran borsaya yatırımcı yağmuru: Bir ayda 600 bin kişi geldi

Putin, St. Petersburg'da düzenlenen Rusya-Afrika Zirvesi kapsamında Afrika ülkeleri liderlerinin bir araya geldiği toplantıda konuştu. Putin, Afrika ülkeleri ile ilişkileri geliştirmekte kararlı olduklarını belirterek, "Rusya, Afrika ülkelerinin borç yükünün hafifletilmesi çalışmalarına katılıyor. Rusya tarafından Afrika ülkelerinin silinen borcu şimdiye kadar 23 milyar dolara ulaştı. Son taleplere göre bu amaçlar için 90 milyon dolar daha tahsis edeceğiz." dedi.