Rus enerji devi Gazprom Fransız Engie'ye gaz akışını durdurdu

Rusya'nın devlete ait enerji devi Gazprom, Fransız kamu hizmetleri şirketi Engie'ye gaz tedarikini kestiğini doğruladı.

St. Petersburg yöneticisi, Paris merkezli şirketin temmuz ayındaki gaz teslimatlarını tam olarak ödemediğini açıkladı.

Gazprom, Engie'ye yaptığı açıklamada, 1 Eylül'den başlayarak, halihazırda tedarik edilen gazın ödemesinin tamamını alana kadar gaz dağıtımını durduracağını bildirdi.

Ayrıca, Fransız tarafının salı akşamına kadar ödemeyi yapmadığını ve bunun Rus yasalarına göre daha fazla gaz teslimatını imkansız hale getirdiğini kaydetti.

Günün erken saatlerinde Engie, Gazprom'un kendisine " gaz dağıtımlarında bir azalma " bildirdiği konusunda uyardı ve Bloomberg'e göre " taraflar arasında bazı sözleşmelerin uygulanması konusunda bir anlaşmazlığa " atıfta bulundu.

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Anlaşmazlıkların nedeni hakkında herhangi bir ayrıntı vermedi ve teslimat kısıtlamalarının seviyesini belirtmedi.

Fransa Enerji Bakanı Agnes Pannier-Runacher, Moskova'yı gaz ihracatını silah olarak kullanmakla suçladı.

Ayrıca Fransa'nın "tedariklerin tamamen kesintiye uğraması gibi en kötü senaryoya hazırlıklı olması gerektiğini" söyledi.

Açıklaması Gazprom açıklamasından önce yapıldı.

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