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Ekonomi

Ruslar iş birliği için Türkiye’de

Haziran ayında gerçekleşecek St. Petersburg Uluslararası Ekonomik Forumu (SPIEF) öncesinde, İstanbul’da "SPIEF 2024: Rusya ve Türkiye Arasında Gelecek Vadeden İşbirliği Yollarının Genişletilmesi" toplantısı düzenlendi. Etkinlik kapsamında birçok Rus işadamı, iş birliği için Türkiye’ye geldi. Toplantıda konuşan Rusya Federasyonu İstanbul Başkonsolosu Andrey Buravov, Rusya ile Türkiye arasındaki ilişkilerin ticari ve ekonomik alanlarda gün geçtikçe daha çok genişlediğini belirterek, yeni jeopolitik koşullarda ilişkilerin her geçen gün gelişmeye devam ettiğini söyledi.

Mehmet Ali Parto
04:00 - 22/11/2023 Çarşamba
Güncelleme: 02:21 - 22/11/2023 Çarşamba
Yeni Şafak
SPIEF 2024.

SPIEF 2024.

Haziran ayında gerçekleşecek St. Petersburg Uluslararası Ekonomik Forumu (SPIEF) öncesinde, İstanbul’da "SPIEF 2024: Rusya ve Türkiye Arasında Gelecek Vadeden İşbirliği Yollarının Genişletilmesi" toplantısı düzenlendi. Etkinlik kapsamında birçok Rus işadamı, iş birliği için Türkiye’ye geldi. Toplantıda konuşan Rusya Federasyonu İstanbul Başkonsolosu Andrey Buravov, Rusya ile Türkiye arasındaki ilişkilerin ticari ve ekonomik alanlarda gün geçtikçe daha çok genişlediğini belirterek, yeni jeopolitik koşullarda ilişkilerin her geçen gün gelişmeye devam ettiğini söyledi.

ENERJİDE BAŞARILI ORTAK PROJELERE İMZA ATTIK

Buravov, şunları kaydetti: “Ülkelerimiz, enerji ve altyapı gibi başarılı ortak projelerin gerçekleştirilmesiyle ilgili uzun yıllara dayanan iş birliği deneyimine sahip. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, iyi bir ikili bir diyalog kurdular. Son görüşmeleri bu yıl eylül ayında Soçi'de gerçekleştirildi. Bu görüşmeler sayesinde ekonomi ve ticari alanlarda görüş alışverişi yapıldı.”

Roscongress Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı ve Üst Yöneticisi (CEO) Alexander Stuglev da 5-8 Haziran 2024'te St. Petersburg'da düzenlenecek St. Petersburg Uluslararası Ekonomik Forumu ile ilgili bilgi vererek, bu etkinliğin Rusya ile Türkiye'nin iş ilişkilerinin gelişmesinde kilit rol oynadığını vurguladı. Stuglev, "Türk iş dünyasının SPIEF'e katılımı sayesinde, küresel dönüşüm koşullarında mümkün olan en kısa sürede niteliksel olarak yeni bir karşılıklı yarar sağlayan iş birliği düzeyine ulaşabileceğiz" diye konuştu.

İthalatımız petrol-gaz ağırlıklı

Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) Türkiye-Rusya İş Konseyi Başkanı İzzet Ekmekçibaşı ise Türkiye'nin Rusya'dan ithalatının 2022'de önceki yıla göre yüzde 103 artarak 58,8 milyar dolar seviyelerine yükseldiğini anımsattı. Ekmekçibaşı, "İthalatımızda da enerji sektörü öne çıkıyor. 2023 Ocak-Ekim döneminde Rusya'ya olan ihracatımız geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 33 artarak 9,1 milyar dolar seviyesine ulaştı" dedi.



#Ticaret
#Ekonomi
#Rusya
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