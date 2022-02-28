Rusya Devlet Başkanı Putin faiz oranının yüzde 20'de sabit kalması talimatını verdi

Rusya’nın Ukrayna saldırılarının ardından Batılı ülkeler başta olmak üzere birçok dünya ülkesi Ukrayna’ya destek olmak için Rusya’ya yaptırımlar uygulamaya devam ediyor.
Rusya tarafı, yaptırımlara hazırlıklı olduklarını ifade etmesine rağmen, Rus para birimi yüzde 50’ye varan değer kayıpları yaşıyor. Bu gelişmelerin ardından Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin hükümet üyeleri ve ekonomi kurmaylarıyla bir araya gelerek ekonomik gelişmeleri ele aldı.
Toplantının ardından Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, faiz oranlarının yüzde 20 düzeyine çıkarıldığını hatırlatarak, “Ekonomik meselelerle ilgili toplantıda Başkan Putin, yüzde 20’ye çıkarılan faiz oranının bu seviyede kalması talimatını verdi” dedi.
Rusya Merkez Bankası sabah saatlerinde politika faizini yüzde 9,5 oranından yüzde 20’ye çıkarma kararı almıştı.
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Rusya-Ukrayna savaşında 5. güne girilirken küresel piyasalarda gerilim devam ediyor. <br>
Altın fiyatları 2021’in başından bu yana en yüksek seviyeyi gördü.
Altının ons fiyatı bin 910 dolar civarında seyrediyor.
Güne 800 lira üstüne başlayan altın fiyatları yatırımcıları nezdinde ‘Altın yükselecek mi?’ sorusuyla karşı karşıya geliyor.
Altın fiyatları için analistler ve uzmanlar uyarı ve öngörülerini paylaşıyor.
ALTIN FİYATLARI DAHA DA YÜKSELİR Mİ?<br><br>İslam Memiş, savaş söylemleri ile piyasaların 10 gün öncesinden manipüle edildiğini söyledi. Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, piyasaların gerildiğini söyleyerek, gram altın fiyatlarında bu yıl beklentisinin 1450 TL ve ONS altın fiyatında 2150 dolar olduğunu söylemişti.<br>
ALTIN ALINIR MI ALINMAZ MI?<br><br>Altın fiyatları karşısında meraklanan altın yatırımcısı için uyarıda bulunan İslam Memiş, bu seviyelerden \"Altın alınır mı alınmaz mı?\" sorusuna da cevap verdi. <br>
İslam Memiş, altın fiyatları genelinde şunları kaydetti:
“Buralardan altın, döviz alınmaz. Borsa değer kaybetti. Yatırımcı dip seviyelerine gerilemiş hangi enstrüman varsa onu takip etmeli. Hep yükselirken bir şey alma hedefi var.
Gram altın 800 liraya gelsin ilgilenmez ama 1000 lira olsun koşa koşa almaya gider. Algı kırılmayacak sanırım. Söz konusu savaş operasyon sürecinin zamanı belli değil.”<br>
'YENİ REKORLAR GELEBİLİR'<br><br>Kapalıçarşı esnafı iç piyasada altının gramının 860 TL’den işlem gördüğünü ancak savaşın devam etmesi durumunda yeni rekorların gelebileceğini söyledi.<br>
Altına daha çok alış olarak talep olduğunu vurgulayan Kapalıçarşı esnafı, Rıdvan Lebit, “Savaş senaryosu olduğu zaman altın her zaman yükselir. Savaş devam ettiği sürece de altınında ki yükselişte devam edecektir. Aksi takdirde ise altın fiyatları 800-820 bandına kadar gerileyebilir. Yaklaşık bir iki ay içerisinde tekrardan 1000 TL bandını görebilir altın. Bir iki gündür Rus ve Ukraynalı turist var fakat savaştan kaynaklımı bilmiyoruz” dedi.<br>
'TARAFLAR UZLAŞIRSA GERİLEME OLUR'<br><br>Altın satışlarının hızla artmakta olduğunu ifade eden Kapalıçarşı esnafı Onur Mennan, “Yaşanan savaş nedeniyle tüm dünyada olduğu gibi altın güvenli liman olarak kalmaya devam ediyor. Ons altının fiyatı savaş nedeniyle yukarı yönlü hareketlilik ediyor. Tarafların uzlaşması durumunda gerilemeler bekliyoruz. Şu anda gram altın 860 TL, çeyrek altın bin 400 TL, yarım altın 2 bin 800 TL, tam altın ise 5 bin 600 TL’den işlem görüyor. Eskiye göre çarşıda Rus ve Ukraynalı turistlerde azalmalar var” şeklinde konuştu.<br>
ALTINDA SON DURUM: 28 ŞUBAT 2022 GRAM ALTIN NE KADAR?<br><br>Gram altın fiyatı: 842 TL
Çeyrek altın fiyatı: 1393 TL
Yarım altın fiyatı: 2787 TL
Cumhuriyet altını fiyatı: 5556 TL<br>
22 ayar bilezik: 776 TL
ONS altın fiyatı: 1906 dolar
Altın Ukrayna-Rusya savaşının gölgesinde: Daha da yükselecek mi? Uzmandan yatırımcılara uyarı
Rusya'nın Ukrayna topraklarına yönelik saldırısında 5. güne girildi. Rusya'ya yönelik gelen yaptırım kararları sonrası altın piyasalarında hareketlilik yaşanıyor. Çatışmalar devam ederken "Altın fiyatları yükselecek mi?", "Altın fiyatları düşecek mi", "Altın alınır mı?" sorularının yanıtı merak konusu oluyor. Uzmanlar yatırımcıları alım ve satım konusunda uyarıyor. İşte 28 Şubat 2022 tarihi itibariyle altın fiyatlarında son durum ve savaşın altına olası etkilerinin detayları...