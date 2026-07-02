Rusya’dan Türkiye'ye SMR mesajı

Akkuyu Nükleer A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Anton Dedusenko, Türkiye'nin küçük modüler reaktör (SMR) yatırımlarına yönelik hazırlıklarını yakından takip ettiklerini belirterek, Rosatom'un bu alanda Türk ortaklarla uzun vadeli iş birliğine hazır olduğunu söyledi. Türkiye'nin SMR teknolojileri için özel bir yasal düzenleme hazırlığında olduğunu ifade eden Dedusenko, Rosatom'un bu süreçte uluslararası teknoloji sağlayıcılarıyla eşit şartlarda rekabet etmeye hazır olduğunu vurguladı.

Türkiye’nin bu yıl, ülkede küçük modüler reaktörlerin yaygın şekilde hayata geçirilmesini sağlayacak ve Türk şirketleri ile uluslararası ortaklarını teşvik edecek özel bir yasal düzenleme hazırlamayı planladığını belirten Dedusenko, bu adımın sektörde yeni yatırımların önünü açacağını ifade etti. Türkiye pazarına uluslararası teknoloji sağlayıcılarının ilgisinin giderek arttığını kaydeden Dedusenko, "Rosatom olarak biz de onlarla eşit şartlarda rekabet etmeye ve Türkiye Cumhuriyeti'nin 2050 yılına kadar 5 GW kurulu küçük modüler reaktör kapasitesine ulaşma stratejik hedefine katkı sağlamaya hazırız" diye konuştu.

Akkuyu NGS Projesi'nin Rusya ile Türkiye arasındaki en kapsamlı iş birliği örneklerinden biri olduğunu ifade eden Dedusenko, bu iş birliğinin santral inşasının ötesinde insan kaynağı yetiştirilmesi, lisanslama süreçleri, ekipman üretimi, kalite kontrolü ve düzenleyici kurumlar arasındaki koordinasyonu da kapsadığını söyledi. Proje sayesinde bölgede önemli bir ekonomik hareketlilik yaşandığını aktaran Dedusenko, hesaplamalara göre bölge nüfusunun yaklaşık 30 bin kişi artmasının beklendiğini belirtti. Artan nüfusun mal ve hizmet talebini yükselttiğini, bunun da yerel işletmelere yeni büyüme fırsatları sunduğunu dile getirdi. Dedusenko, 2011 yılında başlatılan eğitim programı kapsamında Akkuyu NGS için en az 600 Türk nükleer uzmanının yetiştirilmesinin hedeflendiğini söyledi. Programdan mezun olan 300'den fazla Türk uzmanın bugün projede aktif görev yaptığını belirten Dedusenko, bu mühendislerin Rus uzmanlarla birlikte reaktör, türbin, elektrik ve diğer işletme birimlerinde çalışarak deneyim kazandığını, böylece nükleer teknolojilerin Türkiye'ye aktarılmasında önemli rol üstlendiklerini kaydetti.