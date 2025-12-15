Saatte 10 dönüm GES kuruyoruz

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, TBMM Genel Kurulu'nda milletvekillerinin sorularını yanıtladı. Muhalefetin enerji, maden ve yenilenebilir yatırımlara yönelik tutumunu eleştiren Bayraktar, Gabar petrolü, Karadeniz gazı, güneş enerjisi yatırımları ve nadir toprak elementleri başlıklarında yürütülen tartışmalara ilişkin değerlendirmelerde bulundu.





PROJELERE REFLEKS OLARAK KARŞILAR

Bayraktar, muhalefetin her yeni projeye refleks olarak karşı çıktığını belirterek, Gabar'daki petrol keşfi ve Karadeniz'deki doğal gaz çalışmalarının da geçmişte aynı yaklaşımla hedef alındığını söyledi. Yenilenebilir enerji yatırımlarına dikkat çeken Bayraktar, Türkiye'de her saat yaklaşık 10 dönüm büyüklüğünde güneş enerjisi santrali (GES) kurulduğunu ifade etti. Bayraktar, yalnızca son 10 saat içinde 5 bin hanenin elektrik ihtiyacını karşılayacak kapasitenin devreye alındığını vurgulayarak, bu yatırımların milletin günlük hayatına doğrudan katkı sunduğunu dile getirdi.





ÖNCE ENGELLEDİLER ŞİMDİ SAHİPLENİYORLAR

Eskişehir Beylikova'da keşfedilen nadir toprak elementleri konusunda muhalefetin bu kez farklı bir tutum izlediğini belirten Bayraktar, 2019'dan bu yana 125 bin metre sondaj yapıldığını, 59 binden fazla numunenin analiz edildiğini ve tüm engellemelere rağmen pilot tesisin hayata geçirildiğini söyledi. Bu süreçte muhalefetin tavrını "siyasi kaynakçılık" olarak nitelendiren Bayraktar, sıranın en önüne geçme çabası gördüklerini ifade etti. Bayraktar, nadir toprak elementleri konusunda geçmişte pilot tesisin kurulmasını engellemek için dava açanların bugün mitingler ve kanun teklifleriyle konuyu sahiplenmeye çalıştığını belirterek, bu yaklaşımın samimiyetsiz olduğunu dile getirdi.





Güneşte hâlâ gidecek yolumuz var

Türkiye, coğrafi konumu ve yüksek güneşlenme süresi sayesinde Avrupa’nın en güçlü güneş enerjisi potansiyeline sahip ülkeleri arasında yer alıyor. Yıllık ortalama 2.700 saati aşan güneşlenme süresi ve metrekare başına yaklaşık 1.500 kilovatsaatlik ışınım değeri, Türkiye’yi büyük ölçekli güneş santralleri ve çatı üstü uygulamalar için cazip bir pazar haline getiriyor. 380 milyar kilovatsaat (kWh)/yıl elektrik üretebilecek bir güneş enerjisi potansiyeli bulunan Türkiye, şu anda bu potansiyelinin yaklaşık olarak yüzde 12’sini kullanıyor. Özellikle İç Anadolu, Güneydoğu Anadolu ve Akdeniz bölgeleri, yüksek verimlilik sağlayan alanlar olarak öne çıkarken, son yıllarda yapılan yatırımlarla güneş enerjisi kurulu gücü hızla artıyor.



