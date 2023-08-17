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Ekonomi

Sağlık turizminde dünya markasıyız

Türkiye, sağlık turizminde 2022 yılında saç ekimi, estetik, diş ve genel sağlıkta gelirini 4 milyar dolar seviyesine çıkardı. Dünyadaki toplam cirosu 100 milyar doları bulan sektörden en büyük payı 35 milyar dolarla Güney Kore alıyor.

Mehmet Ali Parto
04:00 . 17/08/2023 Perşembe
Yeni Şafak
Servet Terziler.

Servet Terziler.

Türkiye’nin sağlık turizminde dünya markası haline geldiğini belirten Türk Sağlık Turizmi Derneği (TÜSATDER) Başkanı Dr. Servet Terziler, Türkiye’de artık sadece saç ekimi ve estetik operasyonlar değil, pek çok sağlık ihtiyacı için de dünyanın birçok ülkesinden hasta ağırlandığını kaydetti. Terziler, "Türkiye sağlıkta çok iyi konumda ve küresel pastadan daha fazla pay almalıyız. Cumhurbaşkanımızın gösterdiği 10 milyar dolarlık hedefe, ülkemizde ve dünyada yaşanan olumsuz gelişmelerle biraz uzaklaştık ama bunu 2024'te gerçekleştirebiliriz. Bu konuda başarıya aç ve ne yaptığını çok iyi bilen doktorlarımız, kliniklerimiz, markalarımız var” diye konuştu.

Avrupa'da sağlık sektörü bitti

Avrupa'da sağlık sektörünün bittiğini vurgulayan Terziler, şunları kaydetti: “Avrupa ülkelerinde bir tomografi randevusu almak 6 ayı buluyor. Bizim sağlık sistemimize gıptayla bakıyorlar. Fırsatları değerlendirirsek çok iyi yerlere gelebiliriz.”




#Sağlık
#Turizm
#Ekonomi
#Avrupa
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