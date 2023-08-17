Sağlık turizminde dünya markasıyız

Türkiye’nin sağlık turizminde dünya markası haline geldiğini belirten Türk Sağlık Turizmi Derneği (TÜSATDER) Başkanı Dr. Servet Terziler, Türkiye’de artık sadece saç ekimi ve estetik operasyonlar değil, pek çok sağlık ihtiyacı için de dünyanın birçok ülkesinden hasta ağırlandığını kaydetti. Terziler, "Türkiye sağlıkta çok iyi konumda ve küresel pastadan daha fazla pay almalıyız. Cumhurbaşkanımızın gösterdiği 10 milyar dolarlık hedefe, ülkemizde ve dünyada yaşanan olumsuz gelişmelerle biraz uzaklaştık ama bunu 2024'te gerçekleştirebiliriz. Bu konuda başarıya aç ve ne yaptığını çok iyi bilen doktorlarımız, kliniklerimiz, markalarımız var” diye konuştu.