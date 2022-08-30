Ekonomi Sahte kargoyla dolandırıyorlar Vatandaşı soyma girişimlerini icra yalanı eklendi
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Sahte kargoyla dolandırıyorlar: Vatandaşı soyma girişimlerini icra yalanı eklendi

Dolandırıcılar, telefonlara ‘Hakkınızda icra işlemi başlatılmaması için 200 lira ödemeniz gerekiyor’ şeklinde mesaj gönderiyor. Vatandaşın, panikle ödeme yapması için tutar özellikle düşük tutuluyor. On binlerce kişiden bu yolla ödeme alındığı tahmin ediliyor. Tüketici dernekleri, mesajlara itibar edilmemesi ve e-devlet üzerinden icra işlemlerinin kontrol edilmesi gerektiğini söylüyor.

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Orhan Orhun Ünal Yeni Şafak
Sahte kargoyla dolandırıyorlar: Vatandaşı soyma girişimlerini icra yalanı eklendi
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Elinize ulaşmayan veya hiç satın almadığımız kargolar üzerinden yeni bir dolandırıcılık yöntemi ile karşılaşabilirsiniz. Vatandaşa “Sayın E... K..., icra takibi başlatılması için hukuk ofisine devredilen dosyanıza avukatlık ücreti ve masraflar eklenmemesi için acilen hukuk ofisi ile irtibata geçiniz” şeklinde mesajlar gönderiliyor. Tahmin edeceğiniz üzere böyle bir yasal süreç yok.

İCRA TEHDİDİ

Örneğin internetten alışveriş yapıp, kapıda ödemeyi seçtiniz ancak kargoyu almadınız ve geri gitti diyelim. 2 yıl sonra bu gönderi için sizi buluyorlar. Bazen de olmayan bir teslimat konusunda icraya verileceğiniz söyleniyor. 200 lira ödeme yapmanız isteniyor. Dolandırıcılar özellikle herkesin ödeyebileceği bir tutarı belirliyor. Bu mesaj üzerine paniğe kapılan veya uğraşmak istemeyen vatandaş ise parayı gönderiyor. Bu şekilde günde binlerce kişiye mesaj gittiği söyleniyor.

200 LİRA ÖDEME İSTİYORLAR

Sadece 100 kişinin bir şekilde kabul edip, para gönderdiğini düşünürsek günde en az 20 bin liralık kazanç söz konusu ki bu rakamın çok daha fazla olduğu tahmin ediliyor.

Müşteri şikayetlerine konu olan numaraları aradığımızda ise “xxx dosya numaranıza göre 210 lira ödeme yapmanız gerekiyor” bilgisini alıyoruz. “Dava dosyasını gönderin, hangi kargo işlemi olduğu bilgisini verin” şeklinde itirazımıza karşı, “Arkadaşlarımız sizi arayacak” cevabını alıyoruz. Tabii ki arayan soran yok.

Aydın Ağaoğlu
Aydın Ağaoğlu

PANİĞE KAPILIP TUZAĞA DÜŞMEYİN

Özellikle İstanbul ve İzmir alan kodlu sabit numaralar, avukatlık bürosunun iletişim bilgisi olarak veriliyor. Sorunun asıl nedeni ise bilgi güvenliği olarak gösteriliyor. Tüketici Konfederasyonu Başkanı Aydın Ağaoğlu, kendisinin talep ve onayı olmadan gönderilen kargoyu teslim almayan kişinin hukuki veya cezai sorumluluğunun bulunmadığını ve vatandaşın, arayıp para talep eden dolandırıcılara kesinlikle itibar etmemesi gerektiğini söyledi. Ağaoğlu, “Dolandırıcılar bu yolla tüketiciyi korkutup para talep ediyor. Bu yüzden teslim alınmayan kargonun sorumluluğu tüketiciye ait değildir ve bu kişiden para talep edilemez. Ayrıca, bu durumla ilgili borç icraya verildiyse e-devlette sistemde gözüküyor. Bu kişileri de savcılığa başvurup şikayet etmeliler” dedi. Tüketicinin hukuki süreci iyi bilmediği ve danışmanlık ücretini fazla bulduğu için paniğe kapılıp, istenen paraları sahtekarlara ödediğini belirten Ağaoğlu, şunları kaydetti:

"Beklemediğiniz kargoyu teslim almayın. Gerçekten bir kargo varsa ve teslim alınacaksa mutlaka önce paket açıp kontrol edilmeli ve duruma göre kargo görevlisine iade edilmeli.”

Mahmut Şahin
Mahmut Şahin

KİŞİSEL VERİLERE KOLAYCA ERİŞİYOR

Tüketiciler Birliği Genel Başkanı Mahmut Şahin ise, şikayetlerin yıllardır kendilerine geldiğini ve halkı bilinçlendirmeye çalıştıklarını belirtti. Mahmut Şahin, “Maalesef Türkiye’de hakkını arayan sayısı yüzde 10’u geçmez. Bu azınlık da süreçle uğraşmak istemiyor ve vazgeçiyor. Vatandaş borcunun olmadığını ispatlarken zamanı ve parası gidebiliyor. Dolandırıcılar da bunu bildikleri için bu zaaftan faydalanıp para kazanıyorlar” ifadelerini kullandı.

BİLGİ GÜVENLİĞİ SORUNU

Şahin, bilgi güvenliği sorununun, böyle dolandırıcılıklara davetiye çıkardığını belirterek şunları söyledi: “Dolandırıcılar, bizim bilgilerimize kolaylıkla ulaşabiliyor. Çünkü kişisel bilgilerimiz, telefon numaralarımız firmalar, şirketler tarafından başka kişilere, firmalara satılıyor. Belli para karşılığında gerçekleşen bu ticaret vatandaşın güvenliğini de tehdit ediyor. Bunun mücadelesini yıllarca verdik ama önüne geçemedik. Bu konuda hukuk tarafında bir çözüm bulunmuyor.”

Dolandırıcıların yeni tuzağı: Alınmamış kargonuz var
FOTOĞRAF 7
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'Kargonuzu almadınız, icralıksınız' diye SMS alıyorsanız dikkat edin. Son dönemde ürün sipariş etmeyen kişiyi sipariş vermiş gibi gösterip dolandırmaya çalışanlarda artış yaşanıyor.
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Vatandaşlar, herhangi bir sipariş vermediği halde ya da vermiş olduğu siparişi iade ettiği halde, “Sipariş ettiğiniz ürünü almadınız. İcralık olacaksınız” diye mesajlar gönderiliyor. Konuyla ilgili yüzlerce mağdurun tüketici hakem heyetine başvurduğu öğrenilirken, birçok kişinin de icralık olmamak için istenilen parayı ödediği öğrenildi.
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Dolandırıcıların tuzağına düşürülmek istenen isimlerden biri de Sabiha Temizkan’dı. Temizkan’ın, internetten bir saat sipariş verdiği iddia edildi ve kargosunu almaması durumunda icra takibi başlatıldığı SMS ile kendisine iletildi. Ancak genç kadın, herhangi bir sipariş vermediğinden emindi. Bir süre sonra Temizkan’a bu kez, Global Satış tarafından “Dosyanız icra takibi başlatılması için hukuk bürosuna devredilmiştir” yazılı SMS gönderildi ve gönderilen mesajın altında da, Yayalar Hukuk Bürosu’na ait bir numara vardı. Temizkan verilen numarayı arayarak söz konusu siparişi vermediğini söyledi ve sipariş verdiğine dair belgeyi istedi. Ancak Temizkan’a istediği belge gizlilik gerekçesiyle ibraz edilmedi.
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‘BÜYÜK DOLANDIRICILIK’<br>Temizkan, yaşadığı mağduriyetle ilgili şunları aktardı: “Almadığım bir ürün için önce PTT tarafından bir mesaj gönderildi. PTT’yi arayıp böyle bir sipariş olup olmadığını sorduğumda ise ‘Evet’ cevabını aldım. Ancak herhangi sipariş vermediğimi söylediğimde ise benzer şeylerle çok fazla karşılaştıklarını söylediler. Siparişini vermediğim saat adıma kargoyla PTT’ye gelmiş. Haliyle gidip almadım. Bir süre sonra da, ‘Dosyanız icra takibi başlatılması için hukuk bürosuna devredilmiştir’ diye mesajlar almaya başladım. Ancak böyle bir şeyin mümkün olmadığını biliyorum. Avukatıma da danıştım, o da aynısını söyledi. E-devletimde de adıma açılmış bir icra takibi görünmüyor. Yolunu bulmuşlar, tehdit yoluyla insanları dolandırıyorlar.”
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‘TUZAKLARA DÜŞMEYİN’<br><br>Konuyla ilgili Tüketici Başvuru Merkezi Onursal Başkanı Aydın Ağaoğlu ise şunları söyledi: “Bu tarz bir olayda kargoyu teslim almamak sorumluya hiçbir yükümlülük ve sorumluluk yüklemez. Kargoyu almazsanız ‘Şu cezayı alırsınız’ gibi mesajlara itibar etmeyin. Kargo alınmadığı takdirde gönderene iade edilir. İnternetten alışverişlerde tüketicinin siparişten sonra teslim anına kadar vazgeçme hakkı olduğu gibi teslim alsa bile teslimden itibaren 14 gün zarfında koşulsuz, cezasız ve herhangi bir masrafa katlanmadan iade hakkı vardır. Bu iadeyi yaparken de herhangi bir ücret ödemez. Bu dolandırıcılar hukuk bürosu adı altında merkez kurmuşlar. Bizzat kendim aradım ama herhangi bir yetkiliye ya da avukata bağlamadılar. Şebeke gibi çalışıyorlar. Vatandaşlara icralık olmamaları için 95 TL kadar küçük bir meblağ istiyorlar. Tüketiciler de, icralık olmaktan korkuyor, ‘Vereyim, kurtulayım’ diyor ve yüzde 99’u da bu tuzağa düşebiliyor. Günde bin kişiden bu paranın aldığını düşünün. Bu da günde 95 bin TL haksız kazanç demek. Bunun yanı sıra bu insanlar, tüketicinin özel verilerini kullanıyor, kişinin huzur ve sükûnunu bozuyor ve tehdit ediyor. Bu tuzaklara düşmeyin.”
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Kargo dolandırıcılığı
Dolandırıcıların yeni tuzağı: Alınmamış kargonuz var
Salgınla beraber internet üzerinden siparişler artınca dolandırıcılar yeni yöntemlerle vatandaşı dolandırmaya başladı. Vatandaşların telefonuna “Sipariş ettiğiniz ürünü almadınız. İcralık olacaksınız" mesajı gönderen dolandırıcılar, gözünü korkuttukları kişilerden sorunu çözmek için 95 TL istedi. Dolandırıcıların tuzağına düşüp ödeme yapan yüzlerce kişi tüketici heyetine başvurdu...


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