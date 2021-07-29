Ekonomi Doğal gaz keşfinde kritik aşama geçildi İlk kuyu akış testi tamamlandı
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Doğal gaz keşfinde kritik aşama geçildi: İlk kuyu akış testi tamamlandı

Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı (TPAO), Sakarya Gaz Sahası'ndaki Türkali-2 tespit kuyusunda gerçekleştirilen ilk kuyu akış testi başarıyla tamamlandı. Test edilen ilk rezervuar seviyesinden günde 0,75 milyon metreküp doğal gaz akışı sağlanırken, analiz sonuçları rezervuarın günlük 1,2 milyon metreküp üretim kapasitesi olduğunu ortaya koydu.

Haber Merkezi AA
Sakarya Gaz Sahasındaki Türkali-2 tespit kuyusunda ilk kuyu akış testi tamamlandı
Foto/arşiv

Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Batı Karadeniz'deki Sakarya Gaz Sahası'nda "ultra derin denizde" yer alan Türkali-2 tespit kuyusunda ilk kuyu akış testi başarıyla gerçekleştirildi.

Test edilen ilk rezervuar seviyesinden günde 0,75 milyon metreküp doğal gaz akışı sağlanırken, analiz sonuçları rezervuarın günlük 1,2 milyon metreküp üretim kapasitesi olduğunu gösteriyor.

Faaliyet sürecinde, kuyuda iki ayrı seviyede daha test yapılacak.

Kuyu akış testinden elde edilen veriler, sahanın geliştirilmesinde kuyu testinin hemen ardından tamamlanacak ön mühendislik ve tasarım çalışmalarının optimizasyonu için kullanılacak.

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Filyos'ta kurulacak doğal gaz işleme tesisine ilk doğal gazın ise 2023 yılında ulaşması hedefleniyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen TPAO Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Melih Han Bilgin, söz konusu testlerin Türkiye için bir dönüm noktası niteliği taşıdığını belirterek şunları kaydetti:

YENİ KEŞİFLER İÇİN GECE GÜNDÜZ ÇALIŞIYORLAR

"Sakarya Sahası'ndan yapılacak üretimin önemli bir ekonomik karşılığı olacağını gösteren akış değerleri, TPAO için yeni fırsatlara da işaret ediyor. Geçtiğimiz günlerde 11 bin kilometrekare alanda yeni bir 3B sismik çalışmayı tamamladık. Sakarya Proje Ekibi, bir yandan sahanın geliştirilmesi, bir yandan da Amasra-1 keşfinin ardından olası yeni sahaların bulunması için gece gündüz çalışıyor."

4 BİN METREYE YAKIN SONDAJ

Sakarya Gaz Sahası'nda Fatih Sondaj Gemisi tarafından açılan üçüncü kuyu olan Türkali-2'de 2 bin 154 metre su derinliğinde, 3 bin 950 metre son derinliğe kadar sondaj yapıldı. Sahadaki kuyu akış testleri, TPAO envanterine 2020 yılında katılan Kanuni Sondaj Gemisi tarafından gerçekleştiriliyor. Akış testi, keşfedilen rezervlerden üretilebilecek doğal gazın akış hızı ve basıncı konusunda veri sağlıyor. Bu verilerle kuyuların ekonomik üretim potansiyeli hesaplanabiliyor.

540 MİLYAR METREKÜPLÜK KEŞİF

TPAO'nun Karadeniz'de, ultra derin denizde gerçekleştirdiği arama çalışmalarında bugüne kadar toplam 540 milyar metreküp doğal gaz keşfedildi. Sakarya Gaz Sahası Geliştirme Projesi, deniz altında kurulacak doğal gaz üretim sistemi, Filyos kıyısında kurulacak bir işleme tesisi ve bu iki üniteyi birbirine bağlayacak boru hatlarından oluşuyor.

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