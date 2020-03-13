Sanayi üretimi ocakta yıllık yüzde 7,9 arttı

Teknoloji

Türk Telekom'dan 6 milyar TL’lik yatırım hedefi

Kurumsal marka vaadini, 'Değerli Hissettirir' olarak belirleyen Türk Telekom’un yeni reklam yüzü Kenan İmirzalıoğlu oldu. Türk Telekom CEO’su Ümit Önal: "Bugünden itibaren Türk Telekom olarak yaptığımız her işte sözümüz, her ilişkide pusulamız 'Türk Telekom Değerli Hissettirir' olacak"- "5G’ye en hazır operatör konumundayız. 2020’de 5,8 milyar TL’lik yatırım hedefliyoruz"- "Fiber altyapıyı son 10 yılda 10 katına çıkardık, sadece 2019’da 3,2 milyon yeni haneyi fiber internetle tanıştırdık" açıklamalarında bulundu.