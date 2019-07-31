Ekonomi Savunma Sanayi Başkanı Biz bu işi başaracağız
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Savunma Sanayi Başkanı İsmail Demir TGRT Haber'de açılama yaptı

Savunma Sanayi Başkanı: Biz bu işi başaracağız

Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir: "(yerli savaş uçağı) Biz bu işi başaracağız."

Haber Merkezi IHA
Milli Muharip Uçak en son Paris Airshow’da sergilendi.
Milli Muharip Uçak en son Paris Airshow’da sergilendi.

Savunma Sanayi Başkanı İsmail Demir TGRT Haber'de gündeme ilişkin soruları yanıtladı. Açıklamadan öne çıkan başlıklar şöyle:

F-35 programından çıkartılmamızın hukuki zemini yok. Bize başka bir yol bırakılmazsa başka kapıların denenmesi ile ilgili çalışmalarımızı yaptık.

(Yerli Savaş Uçağı)

Biz bu işi başaracağız. Motor serüvenimiz başladı. Savaş uçağımızın da milli motor olmasını düşünüyoruz.

(S400)

S-400’lerde ikinci bölüm sevkiyatı gelecek yıl başlayabilir. S-400’lerde kumanda tabii ki Türkiye’nin elinde olacak.

Havada 100 İHA olacak hedefini geçtik. İnsansız deniz araçları (İDA) ve insansız kara araçları da (İKA) gündemimizde.

SSB Başkanı Demir: Türkiye'nin motor yolculuğu başlamış bulunuyor
EKONOMİ
SSB Başkanı Demir: Türkiye'nin motor yolculuğu başlamış bulunuyor

Savunma Sanayii Başkanı'ndan F-35 açıklaması: Anlaşmada yeri yok
EKONOMİ
Savunma Sanayii Başkanı'ndan F-35 açıklaması: Anlaşmada yeri yok

SSB Başkanı Demir: Haftaya S-400 faaliyetlerini göreceksiniz
EKONOMİ
SSB Başkanı Demir: Haftaya S-400 faaliyetlerini göreceksiniz

Ayrıntılar geliyor...

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