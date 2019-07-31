Savunma Sanayi Başkanı: Biz bu işi başaracağız

Savunma Sanayi Başkanı İsmail Demir TGRT Haber'de gündeme ilişkin soruları yanıtladı. Açıklamadan öne çıkan başlıklar şöyle:

F-35 programından çıkartılmamızın hukuki zemini yok. Bize başka bir yol bırakılmazsa başka kapıların denenmesi ile ilgili çalışmalarımızı yaptık.

(Yerli Savaş Uçağı)

Biz bu işi başaracağız. Motor serüvenimiz başladı. Savaş uçağımızın da milli motor olmasını düşünüyoruz.

(S400)

S-400’lerde ikinci bölüm sevkiyatı gelecek yıl başlayabilir. S-400’lerde kumanda tabii ki Türkiye’nin elinde olacak.

Havada 100 İHA olacak hedefini geçtik. İnsansız deniz araçları (İDA) ve insansız kara araçları da (İKA) gündemimizde.

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