Savunma sanayiinde yeni yerlilik rekoru

Kaan, Altay tankı, Hürjet ve Bayraktar TB2 gibi prestij projelerin öncülük ettiği sektörde, toplam ciro önceki yıl 20 milyar doların üzerine çıkarak son 22 yılda 19 katlık bir artış kaydetti. 2002’de yalnızca yüzde 20 seviyesinde olan yerlilik oranı, 2024 itibarıyla yüzde 81,3’e çıkarak tarihî bir seviyeye ulaştı.

Yerli motorlardan radar sistemlerine, mühimmat üretiminden elektronik harp kabiliyetlerine kadar birçok alanda dışa bağımlılık en aza indirildi. Savunma Sanayii Başkanlığı (SSB) koordinasyonunda yürütülen proje sayısı bin 100’ü geçti. 2024 yılı itibarıyla toplam proje hacmi 100 milyar doları aşarken, sektör küresel ölçekte büyüklüğünü kanıtladı. Kara, hava, deniz ve uzay sistemleriyle birlikte yapay zekâ, otonom teknolojiler ve elektronik harp alanlarında da yeni yatırımlar hız kazandı. Türk savunma sanayii, küresel ölçekte rekabet edebilir seviyeye ulaştı. 2023 yılı itibarıyla sektör ihracatı 7,1 milyar dolara yükseldi.