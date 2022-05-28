Şeker piyasasını rahatlatan adım: 400 bin ton şeker ithalatına izin verildi

Yılbaşından bu yana stokçunun elinde tutarak fiyatlarını yükselttiği ve nemalandığı şekere, Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile ithalat izni verildi. Kararla 400 bin tona varan ve şeker mamulü üreticilerinin kullanabileceği kota Ticaret Bakanlığı tarafından yönetilecek. Resmi Gazete’de yayımlanan karar göre; kamış veya pancar şekeri ithalatında 400 bin tona kadar gümrük vergisi ve ek mali yükümlülükler sıfır olarak uygulanacak. Karar kapsamında yapılacak ithalat Ticaret Bakanlığı İthalat Genel Müdürlüğü tarafından düzenlenecek ithal lisansıyla mümkün olabilecek.

YURTİÇİNDE SATIŞI YASAK

Tarife kontenjanının dağıtım yöntemi ile başvuru ve kullanım esasları Ticaret Bakanlığı tarafından yayımlanan tebliğle belirlendi. Buna göre; açılan tarife kontenjanı, C şekeri tahsisat belgesi sahibi firmalar öncelikli olmak üzere, söz konusu ürünü şekerli mamul üretiminde hammadde olarak kullanan sanayici firmalara dağıtılacak. Tarife kontenjanı taleplerine ilişkin başvuruların 10 gün içinde, bakanlığın internet sitesi üzerinden elektronik imza ile yapılması gerekiyor. Türkiye’de yurtiçi şeker üretimi A ve B kotası adı verilen bir sistemle düzenleniyor ve üreticilere dağıtılıyor. Bu kotalar dışında üretilen ve yurtiçinde pazarlanamayan şekerler C şekeri olarak adlandırılıyor.

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SANAYİCİ VATANDAŞIN ŞEKERİNİ KULLANMIŞTI

Geçtiğimiz hasat döneminden bu yana şeker ihtiyacında kendi kendine yeten Türkiye’de fiyatlar stokçular yüzünden tavan yapmış ve gözler bu alana çevrilmişti. Piyasaya şeker vermeyen toptancılar kaosa neden olmuştu. Tüm bunların yanı sıra şeker mamulü üreticilerinin yurt dışından gelen talebe yetişmek için olağan dışı şeker talebi de eklenince piyasada 350 bin ton ihtiyaç ortaya çıkmıştı. Bu ihtiyacı gidermek için kolları sıvayan Ticaret Bakanlığı bir sonraki hasat dönemine kadar olan ihtiyacı ithalat yoluyla çözmüş olacak. Raflara gelmesi gereken şeker de sanayicinin radarından çıkarak vatandaşa ulaşacak. Tüm bu hamlelerle birlikte fiyatı 20 lirayı bulan şekerin 15-17 lira bandına düşmesi bekleniyor.

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TÜRK ŞEKER İTHALATA KARIŞMAYACAK

Türkiye’deki şeker ihtiyacının yüzde 60’ını karşılayan kamu iktisadi teşkilatı Türk Şeker bu ithalatta yer almayacak. İthalatı yalnızca belge sahibi şeker mamulü sanayicileri yapabilecek. İhtiyacı kadar olan şeker talebini Ticaret Bakanlığı’na bildiren üreticiler ithalat yapabilecek. Kapasitenin dışındaki ihtiyaç fazlası talepler ise dikkate alınmayacak. Türkiye’nin günlük şeker ihtiyacının 7 bin 500 ton ile 9 bin ton arasında hesaplandığını dile getiren yetkililer, hali hazırda 650-700 bin ton şekerin şu an piyasada bulunduğunu ve eylülde yeni şeker mahsulü ile birlikte depoların yeniden dolacağını belirtti.

EKONOMİ Şeker stokçuda: Market rafından çektiler