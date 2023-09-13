|
Ekonomi

Seyahat acenteleri müşterisine dijitalden ulaşacak

Türkiye Seyahat Acentaları Birliği (TÜRSAB), turizm sektöründe dijitalleşme yolundaki adımlarına bir yenisini daha ekledi.

Mehmet Ali Parto
04:00 . 13/09/2023 Çarşamba
Yeni Şafak
Arşiv

Arşiv

TÜRSAB ile teknoloji şirketi WhatsGO arasında 5 yıllık bir iş protokolü imzalandı. Bu iş birliği, seyahat acentelerinin iş hacmini artıracak biçimde sosyal medya kanallarını çok daha etkili yönetmesine olanak verecek. Anlaşma, seyahat acentelerine yüksek maliyetli yazılımlara gerek kalmadan sosyal medya kanalları üzerinden müşterileriyle iletişim kurabilme imkanı sağlayacak.


2 AY BOYUNCA ÜCRETSİZ

TÜRSAB Başkan Yardımcısı Hasan Eker, iş birliğinin hem maliyetleri azaltacak hem de satışı artıracak bir proje olduğuna dikkat çekti. Eker, “Artık birçok seyahat acentemiz, kampanyalarını bu kanallar üzerinden gerçekleştiriyor. Bu anlaşma, üyelerimizin işlerini kolaylaştırma yönünde atılmış bir adım olacak. İmzaladığımız protokol 5 yıllık ama herhangi bir bağlayıcılığı yok, taraflar istedikleri takdirde çıkabilir" dedi. WhatsGO CEO’su Ercan Balcı ise, “Seyahatte dijital tabanlı asistanlık yayılıyor. Dijital dünyada tüketiciyi tek başına bırakmak artık çok pahalı olmaya başladı. Bu tür sistemler turizm gibi rekabetçi sektörler için çok değerli" şeklinde konuştu.


#Ekonomi
#seyahat acentesi
#dijital
4 saat önce
default-profile-img
/_nuxt/img/july-15.bf865fc.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.5a7a722.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.135434e.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.d318ff5.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.1585955.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.3a1a641.png
/_nuxt/img/election-icon.cba29a0.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.fc68276.png
/_nuxt/img/sport-icon.e8a70ea.svg
Spor
Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
Kurumsal
İletişim
/_nuxt/img/gzt-logo.7078309.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.007bc5f.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.89e3ad5.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.ef93ae4.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.765c9b6.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.a0d72a2.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.8350b12.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.df72031.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri DirectFN Finansal Veri ve Teknoloji Hizmetleri Ltd. Şti. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2023 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.
Whatsapp'a yeni özellik geliyor! Whatsapp video mesajlarda kontrol paneli özelliği nasıl kullanılır?