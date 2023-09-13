Seyahat acenteleri müşterisine dijitalden ulaşacak

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TÜRSAB ile teknoloji şirketi WhatsGO arasında 5 yıllık bir iş protokolü imzalandı. Bu iş birliği, seyahat acentelerinin iş hacmini artıracak biçimde sosyal medya kanallarını çok daha etkili yönetmesine olanak verecek. Anlaşma, seyahat acentelerine yüksek maliyetli yazılımlara gerek kalmadan sosyal medya kanalları üzerinden müşterileriyle iletişim kurabilme imkanı sağlayacak.
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TÜRSAB Başkan Yardımcısı Hasan Eker, iş birliğinin hem maliyetleri azaltacak hem de satışı artıracak bir proje olduğuna dikkat çekti. Eker, “Artık birçok seyahat acentemiz, kampanyalarını bu kanallar üzerinden gerçekleştiriyor. Bu anlaşma, üyelerimizin işlerini kolaylaştırma yönünde atılmış bir adım olacak. İmzaladığımız protokol 5 yıllık ama herhangi bir bağlayıcılığı yok, taraflar istedikleri takdirde çıkabilir" dedi. WhatsGO CEO’su Ercan Balcı ise, “Seyahatte dijital tabanlı asistanlık yayılıyor. Dijital dünyada tüketiciyi tek başına bırakmak artık çok pahalı olmaya başladı. Bu tür sistemler turizm gibi rekabetçi sektörler için çok değerli" şeklinde konuştu.