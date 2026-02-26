SGK'dan yeni düzenleme: Milyonlarca işveren için kurallar sil baştan

Milyonlarca işvereni yakından ilgilendiren SGK borç yapılandırmasında beklenen adım atıldı. Sosyal Güvenlik Kurumu, yayımladığı yeni genelgeyle prim ve idari para cezası borcu olan işletmelere büyük bir kolaylık sağladı. Yüzde 10 peşinat şartının tamamen kaldırıldığı ve teminat sınırının 250 bin liraya yükseltildiği yeni düzenleme, borç yükü altındaki işletmelere rahat bir nefes aldıracak. İşte o kararın tüm detayları...

YENİ DÖNEM BAŞLADI

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), prim ve idari para cezası borcu olan işletmelerin omuzlarındaki yükü hafifletecek önemli bir genelge yayımladı. Özellikle küçük ve orta ölçekli işletmeler için büyük önem taşıyan bu düzenleme, borç tecil ve taksitlendirme süreçlerine ciddi esneklikler getiriyor. Mevcut durumda SGK’ya borcu olan işverenler; prim teşviklerinden, asgari ücret desteğinden faydalanamıyor ve ticari faaliyetlerde kritik olan "borcu yoktur" belgesini alamıyordu. Yeni düzenleme, işletmelerin ödeme yükünü hafifleterek bu haklardan yeniden yararlanabilmesi için daha esnek bir ödeme planı sunuyor.

YÜZDE 10 PEŞİNAT KALKTI

Yapılan değişiklikle birlikte borçların taksitlendirilmesinde uygulanan yüzde 10 peşinat şartı tamamen kaldırıldı. Önceki uygulamada, borcun taksite bağlanabilmesi için toplam tutarın yüzde 10’unun peşin ödenmesi zorunluyken, yeni sistemde işletmelerin tecil sürecini başlatabilmesi için sadece ilk taksit tutarını ödemeleri yeterli olacak. Örneğin, Şubat 2026 itibarıyla SGK’ya 750 bin lira borcu bulunan bir işletme, 24 ay taksitlendirme talebinde bulunduğunda Mart 2026’da sadece ilk taksit olan 31 bin 250 lirayı ödeyerek sürecini başlatabilecek. Ancak bu düzenlemenin bir af niteliği taşımadığı, mevcut gecikme cezası ve gecikme zamlarının silinmesi gibi bir uygulamanın bulunmadığı da önemle belirtiliyor.

TEMİNAT SINIRI DEĞİŞTİ

İşletmeleri maddi anlamda rahatlatacak bir diğer önemli adım ise teminat sınırlarında ve faiz oranlarında atıldı. Eski sistemde 50 bin lirayı aşan borçlarda teminat gösterilmesi zorunluyken, yeni düzenlemeyle bu sınır 250 bin liraya çıkarıldı. Aynı şirkete ait farklı il veya ilçelerde bulunan işyerlerinin toplam borcu 250 bin liranın altında kalıyorsa, bu işyerleri de herhangi bir teminat talep edilmeden taksitlendirme imkanından faydalanabilecek.

Bununla birlikte, işletmelerin finansman maliyetini azaltmak amacıyla gecikme faiz oranlarında da indirime gidildi. Aylık yüzde 4,5 olarak uygulanan gecikme faizi aylık yüzde 3,25’e çekildi ve yıllık faiz oranı yüzde 39 olarak belirlendi.

TAKSİTLERDE ESNEKLİK

Borçların ödenmesi ve yapılandırmanın sürdürülmesi konusunda da yeni esneklikler ve kurallar devrede olacak. Borçlar esas olarak eşit taksitler halinde ödenecek olsa da, işletmenin ödeme gücü buna uygun değilse ilk altı taksitin toplamı borcun yüzde 50’sini aşmayacak şekilde özel bir esneklik sağlanabilecek. Yapılandırmanın bozulma şartları da mükellef lehine esnetilerek, tecil işleminin iptal edilmesi için gereken ödenmeyen taksit sınırı üçten dörde çıkarıldı. Yani 36 ay vadeli bir taksitlendirmede artık dört taksitin süresinde ödenmemesi halinde tecil hakkı iptal edilecek. Fakat bu kolaylıkların yanında yaptırımlar da güncellendi; taksitlendirme hakkını kaybederek tecil işlemi bozulan işletmelerin yeniden başvuru yapabilmeleri için beklemeleri gereken ceza süresi iki yıldan üç yıla uzatıldı.







