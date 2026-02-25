Asgari ücretliye bayramda 4.955 TL'ye varan ek ödeme müjdesi: Tatilde çalışan maaşa ek ne kadar mesai alacak?

Milyonlarca çalışanın gözü Ramazan Bayramı tatilinde! Bayramı dinlenerek geçirenler maaşlarını kesintisiz alırken, bu süreçte görevi başında olan asgari ücretliler için "çifte yevmiye" fırsatı doğuyor. Üstelik bu yıl bayram günlerinin hafta sonuna denk gelmesi, mesai hesaplarını tamamen değiştirdi. Tatilde çalışan bir asgari ücretlinin alacağı ek ödeme tutarı 4.955 TL'ye kadar tırmanıyor. Peki, bayramda çalışmak zorunlu mu ve mesai ücretleri tam olarak nasıl hesaplanıyor? İşte kalem kalem bayram mesaisi tablosu...

1 /9 Ramazan Bayramı yaklaşırken, tatil planlarının yanı sıra iş yerlerinde mesai hesaplamaları da hız kazandı. 19 Mart Perşembe arife günü yarım günle başlayıp pazar gününe kadar devam eden toplam 3,5 günlük tatilde görev yapacak asgari ücretliler için ek ödeme detayları netleşti.

2 /9 Asgari ücretli çalışana çifte bayram müjdesi

Bayram mesaisine kalan çalışanlar çifte yevmiye alırken, tatil günlerinin hafta sonuna denk gelmesiyle bu ek ödeme tutarı 4.955 TL'ye kadar ulaşıyor.

İşte bayram mesaisi hakkında merak edilen 6 kritik detay

Bayramda çalışacak olanların yasal hakları ve ücret hesaplamalarına dair en çok sorulan soruların yanıtları şöyle:





3 /9 1. Bayramda çalışmak zorunlu mu? İşçinin bayramda çalışması için yazılı onayının alınması veya imzalanan iş sözleşmesinde (ya da toplu iş sözleşmesinde) bu yönde bir madde bulunması şarttır. Bu şartlar yoksa, işçi mesaiye kalmak zorunda değildir.

4 /9 2. Ek ücret hesaplaması nasıl yapılıyor? Resmi tatillerde çalışmayan işçiler maaşlarını tam alırken; mesaiye kalanlara çalıştıkları her gün için kendi tam ücretlerine ek olarak bir günlük ücret daha ödenir. Böylece işçi çifte yevmiye kazanmış olur.

5 /9 3. Bayramın hafta sonuna denk gelmesi maaşı nasıl etkiler? Bu yıl Ramazan Bayramı, çoğu çalışanın hafta tatili olan cumartesi ve pazar günlerine denk geliyor. Eğer bayram mesaisi, işçinin normal şartlardaki haftalık tatil gününe denk gelirse, o gün için ödenecek yevmiye yüzde 50 zamlı (1 yerine 1,5 yevmiye) olarak hesaplanır.

6 /9 4. Arife günü ve fazla mesai ödemeleri İş Kanunu'na göre arife günü (19 Mart Perşembe) genel tatildir. Saat 13.00'ten sonra yapılan çalışmalar için işçiye yarım günlük ilave ücret ödenir. İşçinin haftalık çalışma süresi yasal sınır olan 45 saati aşmışsa, normal bayram yevmiyesine ek olarak yüzde 50 zamlı fazla mesai ücreti de ödenmek zorundadır.

7 /9 5. Ek ücret yerine izin verilebilir mi? Hayır. Kanuna göre bayramda yapılan çalışmaların karşılığı işçiye mutlaka nakit olarak ödenmelidir. İşveren, "bayramda çalış, sonrasında izin yap" diyerek bu ödemeden kaçınamaz veya bayram gününü normal bir iş günü gibi değerlendiremez.

8 /9 6.Örnek mesai hesaplama - Aylık brüt ücret:33.030 TL - Günlük ücret: 1.101 TL - 3.5 günlük ek ödeme: 3.853,50 TL

