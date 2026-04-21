Sigaradan gelen kaynak 'Sağlık Fonu'na gidecek

Sağlık Bakanlığı, tedavi etmenin yanında önleyici hizmetler için Sağlıklı Hayat Katkı Fonu kurmaya hazırlanıyor. Sağlık Bakanlığı'nın üzerinde çalıştığı 9 maddelik kanun teklifi taslağına göre, 'Sağlıklı Hayata Katkı Fonu' toplum sağlığını korumaya yönelik projeler için özel bir finansman mekanizması olarak çalışacak.

SAĞLIKLI HAYAT İÇİN VERGİDEN PAY ALINACAK

Taslağa göre fonun temel amacı; koruyucu sağlık hizmetlerini güçlendirmek, sağlıklı yaşam alışkanlıklarını yaygınlaştırmak ve kronik hastalıkların önüne geçmek olacak. Fon için gereken para, alkol, sigara ve tütünün yanı sıra obeziteye neden olan zararlı tüketim ürünlerinden alınacak paydan sağlanacak. Bu kalemden sağlanan gelir de obeziteyle mücadele, tütün ve alkol bağımlılığıyla mücadele, fiziksel aktiviteyi artırmaya yönelik projeler ve sağlıklı beslenme programları gibi alanlara kaynak aktarılacak. Bu çerçevede, tütün ve benzeri ürünlerden alınacak paylar, sağlıksız tüketim kalemlerine yönelik gelirler ve idari yaptırımlar ve çeşitli katkı payları fonun finansmanını oluşturacak. Böylece "zararlı tüketimden elde edilen gelirin, toplum sağlığına aktarılması" modeli kurulacak.

FONUN HARCAMA ALANLARI NETLEŞİYOR

Fon kaynaklarının kullanımında öncelik, tedavi edici değil önleyici sağlık politikalarına verilecek. Buna göre: halk sağlığı kampanyaları, erken teşhis ve tarama programları, sağlıklı yaşam merkezleri, eğitim ve farkındalık projeleri desteklenecek.

KAYNAK DOĞRUDAN HALKA YÖNLENDİRİLECEK

Fonun yönetiminin kamu otoritesi tarafından yürütülmesi, harcamaların ise belirli kriterler çerçevesinde denetlenmesi öngörülüyor. Böylece kaynakların doğrudan toplum sağlığına katkı sağlayacak alanlara yönlendirilmesi amaçlanıyor.

TEDAVİ DEĞİL ÖNLEME

Düzenleme, sağlık politikalarında önemli bir paradigma değişimine işaret ediyor. Taslakla birlikte sağlık sisteminin yükünü azaltmak için hastalık oluştuktan sonra müdahale etmek yerine, riskleri azaltan ve sağlıklı yaşamı teşvik eden bir modelin güçlendirilmesi hedefleniyor.



