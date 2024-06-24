'Sigortasızlık oranı yüksek bir coğrafyadayız'

AXA Türkiye, 2024 sürdürülebilir gelişim ve büyüme hedeflerini acenteleriyle paylaşmak ve onları yeni döneme hazırlamak üzere buluşmalarını yaptığı turunu 9 ilde 4 bin acente ile bir araya gelerek tamamladı. Acenteler için yeni bir dönemin başladığına dikkat çeken AXA Türkiye CEO’su Yavuz Ölken, şunları söyledi: “Öncelikle bölgelerimizde bulunan acentelerimizin yüzde 90’ın üzerinde katılım göstermesi bizi çok mutlu etti. Bölge müdürlüklerimizin acentelerimizle ne kadar verimli işler yaptığını yerinde dinlemek bizler için çok kıymetliydi. Önümüzdeki 2 yılı AXA Türkiye için büyük atılımların yapılacağı, sürdürülebilir gelişim ve büyümenin sağlanacağı bir dönem olarak belirledik. Ve gördük ki acentelerimizle aynı noktadayız. Acentelerimize; sigorta sektöründe beraber farklıyız, farklı olmakta kararlıyız dedik. Önümüzdeki fırsatları, geleceği, yeni trendleri ve yeni trendlerde karşımıza çıkan sigortalı hizmetlerini konuştuk. Her bölgede illere ilişkin kırılımları paylaştık ve hedeflere ulaşma konusunda çözümleri sunduk.”