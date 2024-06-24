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Ekonomi

'Sigortasızlık oranı yüksek bir coğrafyadayız'

AXA Türkiye’nin acente buluşmaları kapsamında gerçekleşen etkinliklere ilişkin değerlendirmede bulunan AXA Türkiye CEO’su Yavuz Ölken, “Toplam nüfusa oranla sigortasızlık oranlarının yüksek olduğu bir coğrafyada büyümekten başka çare yok. Büyüyebilmek için de kendi bahçemizden başlayacağız” dedi.

04:00 - 24/06/2024 Pazartesi
Güncelleme: 00:42 - 24/06/2024 Pazartesi
Yeni Şafak
Yavuz Ölken.
Yavuz Ölken.

AXA Türkiye, 2024 sürdürülebilir gelişim ve büyüme hedeflerini acenteleriyle paylaşmak ve onları yeni döneme hazırlamak üzere buluşmalarını yaptığı turunu 9 ilde 4 bin acente ile bir araya gelerek tamamladı. Acenteler için yeni bir dönemin başladığına dikkat çeken AXA Türkiye CEO’su Yavuz Ölken, şunları söyledi: “Öncelikle bölgelerimizde bulunan acentelerimizin yüzde 90’ın üzerinde katılım göstermesi bizi çok mutlu etti. Bölge müdürlüklerimizin acentelerimizle ne kadar verimli işler yaptığını yerinde dinlemek bizler için çok kıymetliydi. Önümüzdeki 2 yılı AXA Türkiye için büyük atılımların yapılacağı, sürdürülebilir gelişim ve büyümenin sağlanacağı bir dönem olarak belirledik. Ve gördük ki acentelerimizle aynı noktadayız. Acentelerimize; sigorta sektöründe beraber farklıyız, farklı olmakta kararlıyız dedik. Önümüzdeki fırsatları, geleceği, yeni trendleri ve yeni trendlerde karşımıza çıkan sigortalı hizmetlerini konuştuk. Her bölgede illere ilişkin kırılımları paylaştık ve hedeflere ulaşma konusunda çözümleri sunduk.”

‘5 JENERASYONA BİRDEN HİZMET VERECEĞİZ’

“Toplam nüfusa oranla sigortasızlık oranlarının yüksek olduğu bir coğrafyada büyümekten başka çare yok” diyen Ölken, “Büyüyebilmek için de kendi bahçemizden başlayacağız” dedi ve ekledi: “Elimizdeki bütün potansiyele bakacağız. Önümüzdeki 10 yıl içinde dünyanın her noktasında sigortacılar, hizmet sağlayıcılar, perakendeciler ilk kez 5 jenerasyona birden hizmet ve ürün satacaklar. Hepimiz buna çok iyi hazırlanmalıyız. Daha çok müşteriye ulaşıp daha çok teklif vermemiz gereken bir dönemdeyiz. Sektör rekabet açısından farklılıklarını ortaya koymalı. Rekabetin yapıcı bir şekilde gelişmesi, sektördeki tüm oyuncuların yukarıya doğru ilerlemesini sağlayabilir. Ekonominin normalleşmeye başlamasıyla birlikte, fiyat farklarının daralacağı ve hizmet farklılıklarının daha belirgin hale geleceği bir döneme girebiliriz. Bu süreçte, sigorta acentelerinin müşterilere sundukları hizmet daha ön plana çıkacaktır. Acenteler yeniden oyun kurucu rolünü üstlenebilir.”



#Sigorta
#Ekonomi
#AXA Türkiye
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