Sınır kapılarında yeni dönem: Yabancı plakalı araçlar dikkat!

"Ödemelerinizi gişelerde, 'kgm.gov.tr' adresinde yer alan 'İhlalli Geçiş Sorgulama ve Ödeme' linki üzerinden veya ilgili otoyolun web sitesinden plaka bilginizi girerek yapabilirsiniz. Geçiş ücretinizi ödemediyseniz, Türkiye'den çıkış yaparken gümrük kapısında ödemeniz gerekmektedir. Geçiş tarihinin ardından ilk 15 gün içerisinde ücretinizi cezasız ödeyebilirsiniz. 15-45 gün gecikmelerde bir kat geçiş ücreti cezası, 45 günden fazla gecikmelerde 4 kat geçiş ücreti cezası uygulanmaktadır. Sorunsuz bir yolculuk için Türkiye'deki geçiş bilgilerinizi kontrol edin."