Sınır kapılarında yeni dönem: Yabancı plakalı araçlar dikkat!

Karayolları Genel Müdürlüğü (KGM), yabancı plakalı araçların Türkiye'deki kamu-özel işbirliği modeliyle inşa edilen otoyol, köprü ve tünellerdeki geçiş ücretlerinin gümrük kapılarından tahsil edilmesine yönelik uygulamanın başladığını duyurdu.
KGM'nin ABD merkezli X hesabından yapılan paylaşımda, 2022'de Genel Müdürlük tarafından işletilen otoyol geçiş ücretlerinin tahsil edilmesiyle başlanan uygulamanın, kamu-özel işbirliği modeliyle inşa edilen otoyol, köprü ve tünellerin de dahil edilmesiyle tüm otoyolları kapsadığı bildirildi.
45 günü aşanlara 4 kat ceza
Yabancı plakalı araç kullanıcılarının, HGS kartlarını gümrük girişlerinden temin edebileceğine dikkati çekilen açıklamada, şunlar kaydedildi: