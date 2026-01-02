Yeni Şafak
Sınır kapılarında yeni dönem: Yabancı plakalı araçlar dikkat!

15:422/01/2026, Cuma
AA
Karayolları Genel Müdürlüğü (KGM), yabancı plakalı araçların Türkiye'deki kamu-özel işbirliği modeliyle inşa edilen otoyol, köprü ve tünellerdeki geçiş ücretlerinin gümrük kapılarından tahsil edilmesine yönelik uygulamanın başladığını duyurdu.

KGM'nin ABD merkezli X hesabından yapılan paylaşımda, 2022'de Genel Müdürlük tarafından işletilen otoyol geçiş ücretlerinin tahsil edilmesiyle başlanan uygulamanın, kamu-özel işbirliği modeliyle inşa edilen otoyol, köprü ve tünellerin de dahil edilmesiyle tüm otoyolları kapsadığı bildirildi.

45 günü aşanlara 4 kat ceza

Yabancı plakalı araç kullanıcılarının, HGS kartlarını gümrük girişlerinden temin edebileceğine dikkati çekilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Ödemelerinizi gişelerde, 'kgm.gov.tr' adresinde yer alan 'İhlalli Geçiş Sorgulama ve Ödeme' linki üzerinden veya ilgili otoyolun web sitesinden plaka bilginizi girerek yapabilirsiniz. Geçiş ücretinizi ödemediyseniz, Türkiye'den çıkış yaparken gümrük kapısında ödemeniz gerekmektedir. Geçiş tarihinin ardından ilk 15 gün içerisinde ücretinizi cezasız ödeyebilirsiniz. 15-45 gün gecikmelerde bir kat geçiş ücreti cezası, 45 günden fazla gecikmelerde 4 kat geçiş ücreti cezası uygulanmaktadır. Sorunsuz bir yolculuk için Türkiye'deki geçiş bilgilerinizi kontrol edin."




