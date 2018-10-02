Sivas'ta üretilip 80 ülkeye ihraç ediliyor

Sivas 1. Organize Sanayi Bölgesi'nde faaliyet gösteren Anadolu Tıp Teknolojileri firmasında, 2005 yılından bu yana göz içi katarakt ve kontakt lens üretimi yapılıyor. Türkiye'nin ilk göz içi lens üretim tesisi olma özelliğini taşıyan fabrika, yıllık ürettiği 400 bin adet lensi, iç pazarda ve dış pazarda satışa sunuyor.

Fabrikanın genel müdürü Alper Kılınç, yaptığı açıklamada, ürettikleri lenslerin, katarakt ameliyatlarında kullanıldığını söyledi.

Tamamen yerli ve milli bir firma olduklarını vurgulayan Kılınç, üretilen lenslerin dünyada en çok tercih edilen "hidrofobik akrilik" malzemeden yapıldığını ve kullanılan ham maddenin patentinin ise Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumuna (TÜBİTAK) ait olduğunu ifade etti.

Fabrikanın yıllık 1 milyon lens üretebilecek kapasitesinin bulunduğunu dile getiren Kılınç, ham maddenin üretilmesi aşamasından paketlemeye kadar yüzde 100 yerli üretim yaptıklarını belirterek, "Fabrikamız tüm kalite belgelerine sahiptir, ürettiğimiz ürünler yüksek teknolojiye sahiptir ve yüksek katma değeri olan üründür." dedi.

80 ülkeye yerli ve milli lens ihracatı

Üretimi yapılan göz içi kontakt lenslerin 80 ülkeye ihraç edildiğini anlatan Kılınç, Türkiye'deki birçok hastanede katarakt ameliyatlarında kullanılan lensleri de fabrikalarının tedarik ettiğini dile getirdi.

Türkiye'deki tüm hastanelerin lens ihtiyacını karşılamaya talip olduklarını vurgulayan Kılınç, şunları kaydetti:

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"Yıllık 150 bin adet lens ihracatımız bulunmaktadır. Türkiye'de kullanılan ürünlerin büyük çoğunluğu yurt dışından gelmektedir, ithal edilmektedir. Özellikle içinde bulunduğumuz bu dönemde döviz kurlarında yaşanan artıştan dolayı birçok ürünün fiyatlarında yükselmeler olmakta. Anadolu Tıp Teknolojileri AŞ olarak Sivas'taki fabrikamızda yüzde 100 yerli olarak ürettiğimiz ürünlerle Türkiye'de bütün hastanelerde kullanılan kontakt lens ihtiyacını Türk lirası bazında ve çok daha ekonomik olarak karşılamaya talibiz."

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