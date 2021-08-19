ŞOK Marketler 2021’in ilk yarısında 2 bin 700 kişiye daha istihdam sağladı

ŞOK Marketler, 2021 yılı ilk yarıyıl finansal sonuçlarını Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) açıkladı. ŞOK Marketler, 2021’in ilk altı ayında net satış gelirlerini geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 33,3 artırarak 13,2 milyar TL’ye yükseltti.

Bu dönemde 596 yeni mağaza açan ŞOK Marketler’in toplam mağaza sayısı 8 bin 741’e, toplam çalışan sayısı da 38 bin 410’a ulaştı. Ayrıca geçen yıl hayata geçirilen Cepte ŞOK uygulaması üzerinden verilen siparişlerin oranı da yılın ikinci çeyreğinde geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 80 artış gösterdi.

ŞOK Marketler CEO’su Uğur Demirel açıklama yaptı.

“Kaliteli ve uygun fiyatlı ürünler sunmak en büyük gayemiz”

İlk yarıyıl sonuçlarını değerlendiren ŞOK Marketler CEO’su Uğur Demirel şunları söyledi: “2021’in ilk yarısındaki sonuçlarımız, ŞOK Marketler olarak müşterilerimize ‘kaliteli ürünleri en uygun fiyatlarla ulaştırmak’ taahhüdümüzü gerçekleştirdiğimizin göstergesidir. 2020’de başlattığımız ‘Tarladan Sofraya Doğru Tarım’ projesiyle tohum seçiminden raflara ulaşana kadar denetleyip takip ettiğimiz ve kalitesinden emin olduğumuz ürünleri müşterilerimizin sofrasına en avantajlı fiyatlarla ulaştırırken, Türkiye’nin her yerinden binlerce çiftçi ve üreticiye de emeklerinin karşılığını tam ve zamanında vererek destek oluyoruz.

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ŞOK Marketler olarak önemli önceliklerimizden biri olan kadınların ekonomiye eşit katılımına katkı sağlama hedefiyle projeler geliştirmeye devam ediyoruz. 38 bin kişiyi geçen ŞOK Marketler ailesi olarak, müşterilerimize sunduğumuz hizmet ve tedarikçilerimize verdiğimiz desteğin yanı sıra ülkemizin istihdam ve ekonomisine katkı sağlayarak büyümemizi sürdüreceğiz.”

ŞOK Marketler Tic. A.Ş. Hakkında:

1995 yılında kurulan ŞOK Marketler Ticaret A.Ş., 2011 yılında 1.200 mağaza ile faaliyet gösterirken Haziran 2021 itibarıyla Türkiye’nin 81 ilinde 8.741 mağazası, 38 binin üzerinde çalışanı, özgün iş modeli, modern perakendeciliğin gereklerine uygun dijital altyapısı, güçlü ve dinamik insan kaynağı ile müşterilerine hizmet vermektedir. 2016 itibarıyla mağaza konseptini tamamen yenileyen ŞOK Marketler, tüketicilerin temel ihtiyaçlarının tamamına yakınını, bilinen markalı ürünlerle ve uygun fiyatlarla, evlerinin yakınındaki mağazalarında müşterilerine sunmaktadır. Ayrıca, farklı nedenlerle ekonominin dışına çıkmak durumunda kalan Mis, Piyale, Mintax, Amigo, Evin gibi köklü ve bilinirliği yüksek, kaliteli ve uygun fiyatlı, tarihi geçmişi olan özgün markalarını ekonomiye kazandırarak Türkiye’nin bu değerli markalarını müşterilerine piyasanın tanınmış markalı ürünleriyle bir arada sunmaktadır. ŞOK Marketler, mağazalarına giren her bir müşterinin rahat, kaliteli ve hesaplı alışveriş deneyiminden memnun olarak ayrılmasını sağlamak vizyonuyla faaliyetlerini sürdürmektedir. Mayıs 2018’de halka arz edilen Şirket’in hisseleri SOKM koduyla Borsa İstanbul’da işlem görmektedir.