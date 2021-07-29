BDDK'dan selden etkilenen Düzce, Rize ve Artvin için yeni karar

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) selden etkilenen Düzce, Rize ve Artvin için yeni karar aldı.

BDDK tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Kurul kararı ile 1 Ocak 2022'ye kadar Düzce, Rize ve Artvin İllerinde yapılan alışverişlerde kredi kartı taksitlendirme süreleri iki katı olarak uygulanacak.

Kredi vadeleri ise hem yeni kullandırılacak hem de yeniden yapılandırılacak krediler için yönetmelikteki sürelere tabi olmaksızın, ödemesiz dönemlerin uygulanması da dahil olmak üzere bankalarca belirlenecek."

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