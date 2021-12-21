Ekonomi Dolardaki düşüş devam ediyor 1150nin altını gördü
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Dolar'daki düşüş devam ediyor: 11.50'nin altını gördü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, kurdaki dalgalanmaları durdurmak maksadıyla yeni araçların devre alınacağını duyurmasının ardından Dolar/TL'de sert düşüş yaşandı. Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati'nin bu akşam canlı yayında yaptığı 'mevduat hesabı' bilgilendirmesi ve Merkez Bankası'nın 'destek' açıklamasının ardından dolar 11.50 seviyesinin altına kadar düştü.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Son dakika haberi: ​Dolardaki düşüş devam ediyor: 11.50nin altını gördü! Dolar neden düşüyor?
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, dün akşam kabine toplantısı sonrasında yaptığı ulusa sesleniş konuşmasında, 'dövizin muhtemel getirisine Türk lirası varlıklarda kalarak ulaşılabilmesini sağlayacak yeni bir aracın devreye alınacağını' açıkladı. Erdoğan, açıklamasında, "Bundan sonra hiçbir vatandaşımızın 'kur daha yüksek olacak' diye mevduatını Türk lirasından dövize geçirmesine ihtiyaç kalmayacak. Kur getirisi mevduat kazancının üstünde ise aradaki fark doğrudan vatandaşımıza ödenecek" ifadelerini kullandı.

Erdoğan'ın açıklamaları sonrasında 18.45 seviyelerinden işlem gören Dolar/TL kuru, 12.27'ye kadar geriledi.

BAKAN NEBATİ VE MERKEZ BANKASI'NIN AÇIKLAMALARI SONRASI 11.50'NİN ALTINI GÖRDÜ

Mevduat hesabına ilişkin, bu akşam katıldığı canlı yayında değerlendirmelerde bulunan Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati ile aynı dakikalarda Merkez Bankası'nın yaptığı 'destek' açıklaması kurun daha da düşmesine neden oldu.

Dolar/TL kuru, 11.50 seviyesinin altını gördü.

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