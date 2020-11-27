Varlık Fonu'na Berat Albayrak'ın yerine Ahmet Burak Dağlıoğlu atandı

İletişim Başkanlığı görevlerinden aflarını talep eden Berat Albayrak ve Arda Ermut'un Türkiye Varlık Fonu Yönetim Kurulu üyeliklerinin sona erdiğini duyurdu.
Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından Türkiye Varlık Fonu Yönetim Kurulu Üyeliğine Ahmet Burak Dağlıoğlu atandı.
VARLIK FONU ÜYELİKLERİ SONA ERDİ
- İletişim Başkanlığı'ndan konuyla ilgili bir açıklamada; görevlerinden aflarını talep eden Dr. Berat Albayrak ve Arda Ermut'un Türkiye Varlık Fonu Yönetim Kurulu üyeliklerinin sona erdiği bildirildi.
- Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Türkiye Varlık Fonu Yönetim Kurulu Üyeliğine Ahmet Burak Dağlıoğlu'nu atadığı kaydedildi.