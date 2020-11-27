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Ekonomi Varlık Fonuna Berat Albayrakın yerine Ahmet Burak Dağlıoğlu atandı
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Son dakika: Varlık Fonuna Berat Albayrak'ın yerine Ahmet Burak Dağlıoğlu atandı

Varlık Fonu'na Berat Albayrak'ın yerine Ahmet Burak Dağlıoğlu atandı

İletişim Başkanlığı, görevden aflarını talep eden Berat Albayrak ve Arda Ermut'un Türkiye Varlık Fonu Yönetim Kurulu üyeliğinin sona erdiğini bildirdi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Berat Albayrak
Berat Albayrak

İletişim Başkanlığı görevlerinden aflarını talep eden Berat Albayrak ve Arda Ermut'un Türkiye Varlık Fonu Yönetim Kurulu üyeliklerinin sona erdiğini duyurdu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından Türkiye Varlık Fonu Yönetim Kurulu Üyeliğine Ahmet Burak Dağlıoğlu atandı.

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İletişim Başkanlığı: Berat Albayrak'ın görevden af talebi kabul edildi

VARLIK FONU ÜYELİKLERİ SONA ERDİ

  • İletişim Başkanlığı'ndan konuyla ilgili bir açıklamada; görevlerinden aflarını talep eden Dr. Berat Albayrak ve Arda Ermut'un Türkiye Varlık Fonu Yönetim Kurulu üyeliklerinin sona erdiği bildirildi.
  • Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Türkiye Varlık Fonu Yönetim Kurulu Üyeliğine Ahmet Burak Dağlıoğlu'nu atadığı kaydedildi.

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