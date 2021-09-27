Ekonomi Zincir marketler 27 Ekimde sözlü savunma verecek
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Zincir marketler 27 Ekim'de sözlü savunma verecek

Rekabet Kurulu zincir marketler ile tedarikçilerine yönelik soruşturmada savunma aşamasına gelindiğini ve 27 Ekim'de sözlü savunma vereceklerini duyurdu.

Haber Merkezi İHA
Son dakika: Zincir marketler 27 Ekimde sözlü savunma verecek
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Rekabet Kurulu, Covid-19 salgını sürecinde, perakende gıda ve temizlik ürünleri ticareti ile iştigal eden zincir marketler ile tedarikçileri konumundaki üretici ve toptancı seviyesindeki teşebbüsler hakkında yürütülen soruşturmanın sözlü savunma toplantısının 27 Ekim'de yapılacağını duyurdu.

Rekabet Kurulu tarafından yapılan açıklamada şöyle denildi:

"Rekabet Kurulunun 07.05.2020 tarih ve 20-23/298-M sayılı kararı uyarınca COVID-19 salgını sürecinde, perakende gıda ve temizlik ürünleri ticareti ile iştigal eden zincir marketler ile bunların tedarikçileri konumunda olan üretici ve toptancı seviyesindeki teşebbüslerin fiyatlama davranışlarının incelenmesine yönelik olarak açılan soruşturmada sözlü savunma aşamasına gelindi. Bahse konu sözlü savunma toplantısı, 27 Ekim 2021 tarihinde saat 10.30’da yapılacak.

Toplantıya söz almak üzere katılmak isteyen şikâyetçi ve üçüncü kişilerin, “Rekabet Kurulu Nezdinde Yapılan Sözlü Savunma Toplantıları Hakkında Tebliğ” uyarınca, toplantı konusu ile ilgili menfaat ilişkilerini ortaya koyan bilgi ve belgeleri içeren dilekçeyle 20 Ekim 2021 günü mesai saati sonuna kadar Rekabet Kurumuna başvurmaları gerekmektedir.

Sözlü savunma toplantısına dinleyici olarak katılmak isteyenler, toplantıyı online olarak takip edebileceklerdir. Bu amaçla Rekabet Kurumu web sitesindeki yönlendirmelere uygun olarak, toplantı saatine kadar katılım formunun doldurulması gerekmektedir.

Gözler Rekabet Kurulu'nda
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Gözler Rekabet Kurulu'nda

Ticaret Bakanlığı da denetim kararı almıştı

Bakanlıktan yapılan açıklamada, tüm ülke sathında faaliyet gösteren ve en yaygın şube ağına sahip olan 5 büyük zincir markette yumurtadan süte, makarnadan pirince, sebze ve meyveden temizlik malzemelerine kadar geniş bir yelpazedeki üründe fahiş fiyat artışı yapılıp yapılmadığının tespiti için Ticaret Bakanı Mehmet Muş’un talimatlarıyla Ticaret Müfettişleri görevlendirildiği belirtildi.

Açıklamada, "Bakanlık olarak, serbest rekabete ve piyasa koşullarına aykırı hareket ederek tüketicilerin mağduriyetine neden olanlarla mücadelemizi sürdürmekte ve bu konuda yasal çerçevede her türlü tedbiri almakta kararlıyız." ifadeleri kullanıldı.

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