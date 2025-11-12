Sosyal konuta ilk gün 936 bin başvuru

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Yüzyılın Konut Projesi'ne ilk gün 936 bin 159 kişinin başvurduğunu bildirdi. Bakan Kurum, NSosyal hesabından yaptığı açıklamada, "Türkiye ev sahibi oluyor. Yüzyılın Konut Projesi'nde ilk gün 936 bin 159 vatandaşımız başvuru yaptı. Her başvuru, devletimize duyulan güvenin göstergesi. Milletimizin bu büyük ilgisine en sağlam, en modern yuvalarla karşılık vereceğiz" ifadelerini kullandı. Bakanlık açıklamasına göre, 10 Kasım'da e-Devlet üzerinden TC Kimlik Numarası'nın (TCKN) son rakamı "0" olan vatandaşlar başvuru yaptı. Dün de TCKN'lerinin sonu "2" ile bitenler e-Devlet'ten başvurularını gerçekleştirdi. Yetkili bankalarda (Ziraat Bankası, Halk Bankası, Emlak Katılım Bankası) ise kimlik numarası ayrımı olmadan, TOKİ sayfasında duyurulan şubelerden başvurular alınacak.