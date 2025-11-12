Yeni Şafak
Sosyal konuta ilk gün 936 bin başvuru

Sosyal konuta ilk gün 936 bin başvuru

04:0012/11/2025, Çarşamba
G: 12/11/2025, Çarşamba
Vatandaş sosyal konuta yoğun ilgi gösterdi.
Vatandaş sosyal konuta yoğun ilgi gösterdi.

81 ilde hayata geçirilecek 500 bin sosyal konuta vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Yüzyılın Konut Projesi'ne ilk gün 936 bin 159 kişinin başvurduğunu bildirdi. Bakan Kurum, NSosyal hesabından yaptığı açıklamada, "Türkiye ev sahibi oluyor. Yüzyılın Konut Projesi'nde ilk gün 936 bin 159 vatandaşımız başvuru yaptı. Her başvuru, devletimize duyulan güvenin göstergesi. Milletimizin bu büyük ilgisine en sağlam, en modern yuvalarla karşılık vereceğiz" ifadelerini kullandı. Bakanlık açıklamasına göre, 10 Kasım'da e-Devlet üzerinden TC Kimlik Numarası'nın (TCKN) son rakamı "0" olan vatandaşlar başvuru yaptı. Dün de TCKN'lerinin sonu "2" ile bitenler e-Devlet'ten başvurularını gerçekleştirdi. Yetkili bankalarda (Ziraat Bankası, Halk Bankası, Emlak Katılım Bankası) ise kimlik numarası ayrımı olmadan, TOKİ sayfasında duyurulan şubelerden başvurular alınacak.

ALO 181 HATTINDAN BİLGİ ALABİLİRSİNİZ

Vatandaşlar hangi bölgede, hangi bankanın hizmet verdiğini "https://talep.toki.gov.tr/500binkonut/files/Proje-Banka.pdf" adresinden öğrenebilecek. ALO 181 hattını arayanlar da sorularına cevap bulabilecek. Bugün son rakamı "4", yarın son rakamı "6", 14 Kasım'da ise TCKN'nin son rakamı "8" olan vatandaşların başvuruları alınacak. 15 Kasım itibarıyla da kimlik numarasına bakılmaksızın tüm vatandaşlar başvuru yapabilecek.



