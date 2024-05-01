Soykırımcının finansörleri batıyor: ABD'li restoran zincirleri KFC ve Pizza Hut'ın satışları düştü

KFC, Pizza Hut ve Taco Bell restoranlarının sahibi ABD'li restoran işletmeciliği şirketi Yum! Brands, 2024'ün birinci çeyreğine ait bilançosunu açıkladı.
Şirketten yapılan açıklamaya göre, Yum! Brands'in geliri ilk çeyrekte yüzde 3 azalarak 1,6 milyar dolara düştü. Şirket, 2023'ün ilk çeyreğinde 1,65 milyar dolar gelir elde etmişti.
Şirketin net karı ise yüzde 5 atışla 314 milyon dolara yükseldi. Yum! Brands, geçen senenin aynı döneminde 300 milyon dolar kar etmişti.
Geçen yıl ilk çeyrekte 1,05 dolar olan şirketin hisse başına karı bu yılın birinci çeyreğinde 1,10 dolara ulaştı.
Yum! Brands'in aynı mağaza satışları ise yüzde 3 düşüş gösterdi.
KFC ile Pizza Hut'ın Orta Doğu satışları da azaldı
Yum! Brands Üst Yöneticisi (CEO) David Gibbs, şirketin bilançosunun açıklanmasının ardından yapılan telekonferansta, Orta Doğu'daki çatışmanın etkilerinin dağınık ve ölçülmesi zor olsa da en çok etkilenen pazarlarda iyileşme görmeye başladıklarını söyledi.
Protesto ve boykotlar
Orta Doğu'daki çatışmalar, geçen yılın son çeyreğinde protesto ve boykotların hedefindeki şirketlerin bilançolarına yansımıştı.
Starbucks'ın geliri de ocak-mart döneminde yüzde 2 azalışla yaklaşık 8,6 milyar dolara geriledi. Bu dönemde artış göstermesi beklenen Starbucks'ın aynı mağaza satışları da yüzde 4 azalışla 2020 sonundan bu yana ilk düşüşünü kaydetti.