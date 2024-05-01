Soykırımcının finansörleri batıyor: ABD'li restoran zincirleri KFC ve Pizza Hut'ın satışları düştü

İstanbul'un Başakşehir ilçesinde açılışı planlanan fakat halkın tepkileri ve protestoları üzerine birçok kez tabelası indirilerek açılışı ertelenen İsrail destekçisi Starbucks'un şubesi, bu kez alışılmışın dışında bir protestoya sahne oldu. Bir grup gencin, sahte bir açılış düzenleyerek organize ettiği protestoda, Starbucks'u öven pankart ve sembollere yer verildi. Yoldan geçmekte olan bir vatandaş protestoyu gerçek zannederek gençlere tepki gösterdi. Gençlerin, vatandaşa açılışın sahte olduğunu ve ironi içerdiğini belirtmesi üzerine protesto eylemi vatandaşın katılımıyla devam etti.