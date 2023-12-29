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Ekonomi

Stajyer ücreti 5 bin 10 lira: Yeni asgari ücret birçok kalemi etkiledi

Yeni asgari ücretle birlikte işsizlik ödeneğinden GSS primine, kıdem tazminatından staj ücretine kadar birçok kalem 1 Ocak itibarıyla değişecek. İşsizlik ödeneğinin en düşüğü 8 bin 1 lira, en yükseği ise 16 bin 2 liraya yükselecekken, asgari ücretli bir çalışanın yıllık kıdem tazminatı tutarı 20 bin 2 lira olacak.

Ekonomi Servisi
04:00 - 29/12/2023 Cuma
Güncelleme: 02:54 - 29/12/2023 Cuma
Yeni Şafak
Arşiv.
Arşiv.

Asgari ücretin, 2024'te net 17 bin 2 lira 12 kuruş olarak belirlenmesiyle işsizlik ödeneğinden Genel Sağlık Sigortası (GSS) primine, kıdem tazminatından staj ücretine kadar birçok kalemde 1 Ocak itibarıyla değişiklik yaşanacak. Yeni asgari ücret yaklaşık 7 milyondan fazla çalışanı doğrudan etkilemesinin yanında, yasal mevzuattaki birçok düzenlemede ölçü olarak kabul edilmesi bakımından da her vatandaşı yakından ilgilendiriyor. Yeni asgari ücret rakamıyla işsizlik maaşı, kıdem tazminatı, GSS primleri, askerlik ve doğum borçlanması, isteğe bağlı sigorta primleri, staj ücretleri, asgari ücretlilerin rapor ücretlerinin de aralarında olduğu birçok kalem değişti.

İŞSİZLİK ÖDENEĞİ YÜKSELDİ

Yeni asgari ücretten etkilenen kalemlerin başında işsizlik ödeneği geliyor. İşsizlik ödeneği hesaplamasında sigortalının son 4 aylık prime esas kazançları dikkate alınıyor. 2024 yılında en az 4 ay çalışan bir işçi için (işsiz kalması ve gerekli şartları taşıması halinde) işsizlik ödeneğinin alt sınırı asgari ücretin yüzde 40'ı, üst sınırı ise yüzde 80'i olarak hesaplandığı için yeni asgari ücretle işsizlik ödeneğinin en düşüğü 8 bin 1 lira, en yükseği ise 16 bin 2 lira şeklinde uygulanacak. Bu rakamlardan binde 7,59 oranında damga vergisi kesintisi yapılacak.

ASGARİNİN KIDEM TAZMİNATI 20 BİN TL

Asgari ücretli bir çalışan, bir yıllık çalışmasının karşılığında brüt asgari ücret tutarında kıdem tazminatı hak ederken yeni asgari ücretli çalışanın yıllık kıdem tazminatı 20 bin 2 lira 50 kuruşa yükselecek.

STAJYER ÖĞRENCİ ÜCRETİ DE ARTTI

İşletmelere staja giden lise ve üniversite öğrencilerine ödenen staj ücreti de yeni asgari ücretle yükselecek. Bu rakam, 2024 yılı için belirlenen net asgari ücretin yüzde 30'una denk gelen 5 bin 10 lira olacak.




#Asgari ücret
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