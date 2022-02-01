Şubat ayında konut ve sanayi gazına zam yok

Boru Hatları ile Petrol Taşıma AŞ'nin (BOTAŞ) internet sitesinde şubat ayına ilişkin tarife tablosu yayımlandı.
KONUT VE SANAYİDE SABİT KALDI
Buna göre, BOTAŞ'ın konut tüketicileri için gaz dağıtım şirketlerine şubatta uygulayacağı satış fiyatı sabit kalarak 1000 metreküp doğal gaz için 1860 lira oldu, sanayi abonelerinin tarifesinde ise 1000 metreküp gazın fiyatı 6 bin 300 lira oldu.
Elektrik üretim amaçlı tarife ise yüzde 14 artışla 1000 metreküp doğal gaz için 6 bin 300 liraya çıktı.
Doğal gazda fiyat tarifeleri aylık olarak hesaplanıyor.
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Bir süre önce ihtiyaç sahibi vatandaşlara ödenen kömür desteklerinin yeni sene itibarıyla doğal gaz desteği olarak verileceği açıklanmıştı. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada bu desteğin ne kadar olacağını ve başvuru şartlarını vatandaşlarla paylaştı.<br><br>
DOĞAL GAZ DESTEĞİ NE KADAR OLACAK?<br><br>Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, ihtiyaç sahiplerine yönelik ısınma desteği kapsamında doğal gaz yardımı da yapılacağını, bu desteğin ısıl haritaya göre belirleneceğini belirterek, \"Hane başına yıllık 450 lira ile 1150 lira arasında destek sağlanacak.\" dedi.
BAŞVURULAR BAŞLADI MI, NE ZAMAN BAŞLAYACAK?<br><br>İhtiyaç sahiplerine hane başına yapılan kömür yardımının yanı sıra doğal gaz yardımının da hayata geçirileceğini hatırlatan Yanık, bununla ilgili çalışmalarda son aşamaya gelindiğini söyledi.<br><br>Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı ile çalışma yürüttükleri bilgisini veren Yanık, şubat ayının ikinci yarısından itibaren başvuruların yapılabileceğini, martın ikinci yarısından itibaren de ödemelerin gerçekleştirileceğini anlattı.
BAŞVURULAR NEREDEN VE NASIL YAPILACAK?<br><br>Yanık, sosyal yardım başvurularının e-Devlet üzerinden ya da Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıfları aracılığıyla yapılabileceğini belirtti.
DOĞAL GAZ YARDIMI NASIL YAPILACAK?<br><br>Doğal gaz ödemelerinin nasıl yapılacağına ilişkin bilgi veren Yanık, ödemenin hak sahibinin PTT kartına yatırılacağını bildirdi.
Bakan Derya Yanık, sözlerine şöyle devam etti:<br><br>\"Kişi faturasını götürerek PTT'deki hakkıyla ödemesini almış olacak. Rakamlar da hemen hemen ortaya çıktı. Isıl haritaya göre değişen şekilde hane başına ödeme yapılacak çünkü, Erzurum'daki bir kişinin ısınma gideriyle Ege'deki bir kişinin ısınma ihtiyacı aynı değil. O nedenle arkadaşlarımız bir ısıl harita çalıştı. Bu tamamen teknik ve bilimsel bir çalışma. Buna göre hane başına yıllık 450 lira ile 1150 lira arasında bir destek sağlanacak. İki eşit taksitte yapacağız bu ödemeleri, mart ve ekim aylarında. Kömür yardımı da hemen hemen buna benzerdi.
SENEDE KAÇ DEFA YAPILACAK?<br><br>Hedefimiz 4 milyon haneye ulaşmak. Öyle ki kömürün 2 katından fazla hane sayısı. Senelik 3 milyar liralık bir destek öngörüyoruz. Yani, ödemelerimiz ısıl haritaya göre belirlenmiş 450 lira 1150 lira arasında değişiyor bölgesine göre. Belirttiğimiz tarihleri geçmemek, eğer mümkün olursa daha erken sürelerde yapmak için yoğun bir gayret gösteriliyor.\"
Bakan Yanık, doğal gaz ödemelerinin üçer aylık dönemler halinde yılda iki kez gerçekleştirilmesinin planlandığını sözlerine ekledi.<br><br>
Doğal gaz desteği PTT üzerinden hemen alınabilecek: İşte başvuru şartları
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 3 Ocak'ta yaptığı açıklamada, kömür yardımı gibi doğal gaz yardımı da yapılacağını duyurmuştu. Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Derya Yanık, doğal gaz desteği ile ilgili detayları açıkladı. Peki, Doğal gaz desteği başvurusu nasıl yapılır? Şartları nelerdir? İşte doğal gaz desteğine dair detaylar