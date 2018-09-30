Ekonomi Sudan Türkiye ile ticari ilişkileri geliştirmek istiyor
DÜNYA EKONOMİSİ

Sudan Türkiye ile ticari ilişkileri geliştirmek istiyor

Sudan Türkiye ile ticari ilişkileri geliştirmek istiyor

Sudan Devlet Başkanı Yardımcısı İbrahim es-Senusi, ülkesinin, Türkiye'yle arasındaki ilişkileri geliştirmek ve karşılıklı ticareti artırmak istediğini belirtti.

Haber Merkezi AA
Foto: Arşiv
Foto: Arşiv

Sudan Devlet Başkanı Yardımcısı İbrahim es-Senusi, "Sudan, Türkiye ile arasındaki ilişkileri ve karşılıklı ticareti geliştirmek istiyor" açıklamasını yaptı.

Sudan Cumhurbaşkanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Senusi, Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği'nden (MÜSİAD) Yurt dışı Teşkilatlanma Başkanı İbrahim Uyar başkanlığındaki heyetle bir araya geldi.

Senusi, görüşmede, Sudan ve Türkiye arasındaki ticari ilişkilerde her alanda gelişmeler gözlemlendiğine işaret ederek, "Sudan, Türkiye ile arasındaki ilişkileri geliştirmek ve karşılıklı ticareti artırmak istiyor." dedi.

MÜSİAD heyeti başkanı Uyar ise 78 ülkede faaliyet gösteren derneğin bünyesinde 60 bin Türk şirketi ve 11 bin üyesi bulunduğuna işaret ederek, Senusi'yi gelecek kasım ayında 120'den fazla ülkenin katılımıyla İstanbul'da düzenlenmesi planlanan MÜSİAD EXPO'ya davet etti.

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