Süper internet hızına süper kahraman hikayesi: Bir Turkcell Yapımı serisinin yeni filminde Ata Demirer bu defa fiber kahraman rolünde

Film türlerini komedi unsurlarıyla uyarlayan “Bir Turkcell Yapımı” serisinin yeni filmi yayına girdi. Kampanyanın yüzü olan Ata Demirer, serinin ilk filminde olduğu gibi, kendine has üslubuyla yine usta bir oyunculuk sergiliyor. Turkcell Superonline’ın ışık hızındaki fiber internet deneyimini konu alan filmde, süper kahraman “Demir Er” karakterini canlandıran Ata Demirer, markanın avantajlarını eğlenceli bir hikâyeyle ekrana taşıyor.

Dikkat çekici, farkedilme oranı yüksek iletişimlerde nitelikli mizahın büyük bir etkisi olduğunu söyleyen Turkcell Kurumsal İletişim, Medya ve Marka Direktörü Mustafa Alcan, kampanyaya dair şu ifadelerde bulundu:

“Bilim-kurgu, macera, komedi gibi farklı sinema filmi türlerini 'spoof/parodi' tekniğiyle uyarladığımız serimizin ikinci filminde, yine tebessüm ettiren eğlenceli planlar var. Bu iletişimimizde, sorunları çözmede usta olan Demir Er namı ile bilinen bir süper kahraman hikayesi görüyoruz. Turkcell Superonline’ın fiber internet bağlantısındaki 1000 Mbps’lik süper hızını, filmin kendi dünyasında büyük bir hayran kitlesi olan ‘Fiber Kahraman Demir Er’ üzerinden hikâyeleştirdik. ‘Turkcell Demek, Hız Demek’ vurgusuyla hayata geçirdiğimiz büyük prodüksiyonlu ikinci filmimiz TV’lerde yayınlanırken, ek planların da yer aldığı uzun versiyonu dijital kanallarımızdan izlenebilecek”.

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