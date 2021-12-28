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TÜRKİYE EKONOMİSİ

Swap’a uzmanlardan destek geldi: Kura baskıyı hafifletir

Kur manipülasyonunun frenlenmesiyle Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu’nun duyurduğu swap anlaşmalarına ekonomistlerden destek geldi.

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Ekonomi Servisi Yeni Şafak
Swap’a uzmanlardan destek geldi: Kura baskıyı hafifletir
Arşiv

Kur manipülasyonunun frenlenmesiyle Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu’nun duyurduğu swap anlaşmalarına ekonomistlerden destek geldi.

Muhsin Kar
Muhsin Kar

Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Muhsin Kar “Karşılıklı para birimleri ile olan swap anlaşmaları ile kur riski ortadan kalkıyor. Swap kelimesinin anlamı değiş tokuş demektir. Önceki yıllarda Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası ile Katar Merkez Bankası arasında 15 milyar Amerikan doları değerinde swap anlaşması imzalandı. Değiştirilen para 15 milyar dolar değerinde Türk Lirası ve Riyal olmaktadır. Böylece kur risklerinin bilançoları bozması beklenmez.”

PİYASALARI HEYECANLANDIRDI

Ekonomist İslam Memiş ise, “Açıklama piyasalarda heyecana neden oldu. Tabii ki sadece döviz kurlarında değer kayıplarına neden olmadı, TL’nin de rahatlamasına neden oldu. Böylece dolar/TL kurunda yıl sonu için öngördüğüm 9,65 lira seviyesinin test edilme ihtimali yükselmiş oldu. Swap anlaşması beraberinde rahatlamayı getirir” dedi.

İslam Memiş
İslam Memiş

Swap anlaşmalarının kur üzerindeki baskıyı hafifleteceğini belirten Medipol Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Abuzer Pınar, “Bu etki anlaşmanın yapıldığı ülkeye ve para cinsine bağlı olarak değişir. Uluslararası ödemelerde kullanılabilen para cinsinden olan anlaşmalar daha olumlu etki sağlar. Bu anlaşmalar eğer ticaret anlaşmaları ile desteklenirse çok daha etkili olur. Ticaret yaptığımız ülkelerle yapılan anlaşmalarda karşılıklı ödemelerde swap anlaşmasının karşılıklı olarak mahsuplaştırılması dolara olan bağımlılığı azaltacak” diye konuştu.

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