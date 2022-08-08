Ekonomi Tahıl yüklü gemi Sarıyer açıklarında
DÜNYA EKONOMİSİ

Tahıl yüklü gemi Sarıyer açıklarında

Ukrayna'dan hareket eden tahıl yüklü gemilerden biri olan Marshall Adaları bayraklı 'Glory' İstanbul’a ulaştı.

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Haber Merkezi DHA
Tahıl yüklü gemi Sarıyer açıklarında
​Tahıl yüklü gemi Sarıyer açıklarında.

Tahıl yüklü gemilerden biri olan Marshall Adaları bayraklı 'Glory' Sarıyer açıklarında demirledi.

Gemi, Müşterek Koordinasyon Merkezi ekipleri tarafından denetime tabi tutulduktan sonra yoluna devam edecek.

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