​Tahıl yüklü gemi Sarıyer açıklarında.

Tahıl yüklü gemilerden biri olan Marshall Adaları bayraklı 'Glory' Sarıyer açıklarında demirledi.
Gemi, Müşterek Koordinasyon Merkezi ekipleri tarafından denetime tabi tutulduktan sonra yoluna devam edecek.
Tahıl yüklü gemilerden biri olan Marshall Adaları bayraklı 'Glory' Sarıyer açıklarında demirledi.
Gemi, Müşterek Koordinasyon Merkezi ekipleri tarafından denetime tabi tutulduktan sonra yoluna devam edecek.
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