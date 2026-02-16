Tahılda bu sezon bereketli geçecek

Uluslararası Hububat Konseyi (IGC), dünya tahıl üretiminin 2025/2026 sezonunda tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaşarak 2 milyar 461 milyon ton olacağını açıkladı. Bu rakam, önceki sezona göre yaklaşık yüzde 6’lık artışa işaret ediyor. Global üretimdeki artışın Türkiye piyasalarına da olumlu yansıması beklenirken, son aylarda etkili olan yağışlar ve iklim koşulları, baraj doluluk oranlarındaki toparlanma, sezona yönelik üretim beklentilerini yukarı yönlü etkiledi. İç Anadolu, Güneydoğu Anadolu ve Trakya havzalarında buğday ve arpa başta olmak üzere hububat verimliliğinde artış potansiyeline dikkat çekti.

133 MİLYON TONLUK YÜKSELİŞ

IGC’nin 2026 yılına ilişkin yayımladığı ilk raporda, Temmuz 2025 – Haziran 2026 dönemine ait küresel hububat üretim tahminlerine yer verildi. Konsey, Kasım 2025’te yayımladığı önceki rapora kıyasla 2025/2026 sezonu üretim tahminini 31 milyon ton artırırken, geçen sezona göre toplamda 133 milyon tonluk güçlü bir artış öngördü. Rapora göre; küresel tahıl tüketiminin de 66 milyon ton artışla 2 milyar 416 milyon tona ulaşması bekleniyor. Dönem sonu stoklarının ise son 3 sezon süren düşüş trendini tersine çevirerek yüzde 8 artışla 634 milyon tona yükselmesi bekleniyor. Üretim ile tüketim arasındaki 45 milyon tonluk fark, küresel piyasada arz fazlası oluşacağına işaret ediyor. IGC, üretimdeki artışın özellikle mısır ve buğdaydaki güçlü hasat beklentilerinden kaynaklandığı ve arpa ile sorgumda da sezonluk zirvelerin görüleceğini vurguladı.

BARAJLAR DOLDU ÜRETİCİ RAHATLADI

Şanlıurfa Ziraat Mühendisleri Odası Başkanı Mehmet Sözen, kar yağışlarının fıstık ağaçlarının yeniden canlanmasını sağladığını belirterek, “Bu yağışlar verim ve doluluk açısından son derece olumlu, adeta bir dönüşüm yaşanıyor” dedi. Son yıllarda aşırı sıcaklık ve kuraklık nedeniyle ciddi kayıplar yaşandığını hatırlatan Sözen, bu sezon üretim beklentilerinin yeniden yükseldiğini vurguladı, baraj doluluk oranları artığı için su krizi de hafifledi. Çanakkale Ziraat Odası Başkanı Ufuk Ünver de bu yıl yağış açısından bereketli başladığını ve barajların dolma seviyesine geldiğini söyledi.

Üretimde artış bekliyoruz

Bu yılki beklentisini Yeni Şafak'a değerlendiren Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO) Genel Müdürü Ahmet Güldal, küresel tahıl üretimindeki artışın küresel arzda rahatlamaya işaret ettiğini söyledi. 2026/27 için henüz resmi tahmin bulunmadığını kaydeden Güldal, buğdayda ekiliş alanlarında sınırlı daralma beklentisinin öne çıktığını ifade etti. Güldal, Ekim–Kasım’daki zayıf yağışlara rağmen Aralık–Şubat yağışlarının çıkışları desteklediğini, ekilişlerin tamamlandığını ve gelişimin genel olarak sorunsuz sürdüğünü belirtti. İklim koşullarında olağan dışı bir durum yaşanmaması halinde hububat üretiminin geçen yılın üzerinde gerçekleşeceğini vurgulayan Güldal, üreticinin korunması ve arz güvenliğinin sağlanmasının öncelik olduğunu dile getirdi.







