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Ekonomi Tarım ve Orman Bakanı Kirişci Dünya yoklukla mücadele ederken biz ürettik
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Tarım ve Orman Bakanı Kirişci: Dünya yoklukla mücadele ederken biz ürettik

Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, salgın döneminde tarımın öneminin daha iyi anlaşıldığını belirterek, "Dünya yoklukla mücadele ederken biz sadece 85 milyon vatandaşımızın değil, aynı zamanda 5 milyon bizi yer yurt bilip sığınanların ve ülkemizi ziyaret eden misafirlerin tarımsal ihtiyacını karşılıyoruz." dedi.

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Haber Merkezi AA
Tarım ve Orman Bakanı Kirişci: Dünya yoklukla mücadele ederken biz ürettik
​Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci

Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, AK Parti Antalya İl Başkanlığı ziyaretinde yaptığı konuşmada, Antalya'yı hem üreten hem de ürettiklerinin, "turizmin başkenti" olması dolayısıyla misafirlerince tüketilen bir kent olması açısından ayrı bir konumda tuttuklarını ifade etti.

Antalya'nın geçen yıl büyük bir yangın faciasıyla karşı karşıya kaldığını anımsatan Kirişci, yangında sadece ormanlık alanların değil, 7 vatandaşın, içindeki canlıların yaşamını yitirdiğini, bazı insanların da yaşadıkları mekanlarından yarılmak zorunda kaldıklarını belirtti.

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Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, Hatay'ın Dörtyol ilçesindeki ormanlık alanda çıkan yangının, bir uçak, 40 arazöz, 4 dozer ve 205 personelle müdahale edilerek kontrol altına alındığını bildirdi. Yangına ilk müdahalenin yerleşim yerlerinin bulunduğu bölgeden yapılması talimatını verdiğini ifade eden Kirişçi, bu doğrultuda yerleşim yerlerinde herhangi bir zarar ziyan olmadığını söyledi.

Bir daha bu tür yangınların olmaması temennisinde bulunan Kirişci, "Bölgenin yüzde 25'lik kısmı yeniden orman olarak güçlenecek, yarısına yakın kısmıyla ilgili de orman teşkilatlarımızın ciddi çalışmaları gerçekleşti. Az bir bölümü kaldı, inşallah 2022'de de bu kısmı tamamlayarak en azından yarayı sarmış olacağız." dedi.

"Dünya yoklukla mücadele ederken biz ürettik"

Bakan Kirişci, tarım bakımından da önemli bir kent olan Antalya'nın üreticilerinin son derece kıymetli olduğunu dile getirdi.

Özellikle salgın döneminde tarımın öneminin daha iyi anlaşıldığını ifade eden Kirişci, şunları söyledi:

  • "Dünya yoklukla mücadele ederken biz sadece 85 milyon vatandaşımızı değil, aynı zamanda 5 milyon bizi yer yurt bilip sığınanların ve ülkemizi ziyaret eden misafirlerin tarımsal ihtiyacını karşılıyoruz. Bunun da ötesinde 25-30 milyar dolar düzeyine çıkmış tarımsal ihracatımız var. Antalyalı üreticilerimiz buna çok önemli katkılar sağlamakta."

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın önderliğinde ekilmedik bir karış toprak, dikilmedik bir fidan bırakmayacaklarını söyleyen Kirişci, ahırlarda, kümeslerde hayvan üretimine de devam edeceklerini kaydetti.

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