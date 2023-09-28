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Ekonomi

Tasarruf planları Sinpaş’la büyüyecek

Gayrimenkul sektörü oyuncularından Sinpaş, tasarrufa dayalı faizsiz finansman sistemi ile her gelir grubundan vatandaşı ev ve araç sahibi yapmayı amaçlıyor.

Mehmet Ali Parto
04:00 . 28/09/2023 Perşembe
Yeni Şafak
Ahmet Çelik, Merve Onarlı.

Ahmet Çelik, Merve Onarlı.

Sinpaş Yapı Tasarruf Sandığı’na üye olanlar faiz, vade farkı ya da ek maliyetler olmadan tasarruf yapma imkanına kavuşuyor. Müşteriler, aylık yapacakları tasarruf tutarlarını kendileri belirliyor. Sinpaş Yönetim Kurulu Başkan Vekili Ahmet Çelik, “2021 Ocak ayında, Sinpaş Yapı Tasarruf Sandığı markası ile Tasarruf Finansmanı sektörüne adım attık. Regülasyondan sonra adil ve güvenilir bir rekabet ortamının gelmesiyle büyümemizi hızlandırdık ve 2021 yılı sonunda 3 olan şube sayımızı 2 yılda Türkiye genelinde 52’ye çıkardık. Sinpaş Yapı Tasarruf Sandığı olarak, tasarrufa dayalı faizsiz finansman sistemi ile her gelir grubundan aileyi ev ve araba sahibi yapmayı amaçlıyoruz” diye konuştu.




#Gayrimenkul
#Sinpaş
#Ekonomi
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