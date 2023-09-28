Tasarruf planları Sinpaş’la büyüyecek

Sosyal medya hesapları üzerinden yapılan alışverişlerde özellikle satın alınan ürünün iadesi ve alıcıya haksız yansıtılan kargo ücretleri tüketicileri mağdur ediyor. Tüketiciler Derneği Genel Başkanı Levent Küçük, "Alışveriş yaparken satıcının kayıtlı ve yasal bir işletme olup olmadığına öncelikle dikkat edilmeli. Karşınızda yasal bir satıcı yok ise maddi zararlarınızı da tazmin edemezsiniz. Görsel reklamlar, düşük fiyatlı satışlar sizi asla yanıltmasın. Sosyal medya hesapları üzerinden alışveriş yaparken, bir kere değil, 3 kere, 5 kere, hatta 10 kere düşünmelisiniz" dedi.